Paolo VI - l’ultimo italiano : La mediazione, il gradualismo, l’antipopulismo, le minoranze illuminate. Papa Montini 40 anni dopo Aveva inventato un metodo e creato una classe dirigente. Sia per la Chiesa sia per l’Italia

Paolo Bonolis / Si racconta a Costanzo : "Quelle rose bianche ultimo regalo di mio padre" (L’intervista) : Il conduttore Paolo Bonolis è protagonista della nuova puntata de L’intervista, il talk one to one di Maurizio Costanzo in onda in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 23:49:00 GMT)