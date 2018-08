Pallavolo – Rabobank Super Series | la Nazionale italiana femminile debutta domani contro

sportfair

(Di lunedì 6 agosto 2018) Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti Ladasarà impegnata nellaVolleyball, torneo in programma in Olanda che vedrà in campo Russia, Turchia e lapadrone di casa. L’Italia esordirà a Hoogeveen (ore 16.30)la Russia, mentre nella seconda gara di giornata si affronteranno Olanda e Turchia. Per le ragazze di Mazzanti si tratterà del primo test sul campo dopo il lungo periodo di preparazione sostenuto al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti. Queste le parole del tecnico azzurro alla vigilia dellaVolleyball: “dopo diverse settimane d’allenamento avremo l’opportunità di testare sul campo il lavoro fatto in palestra. In questo torneo affronteremo tre ...