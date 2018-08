Palermo | ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per il caos finale a Frosinone

Il Palermo non ci sta : ricorso al Coni contro il Frosinone per la finale playoff : I rosanero, che si erano appellati il 27 luglio, chiedono la revisione della parte della sentenza sulla finale dei playoff di B che riguarda il Frosinone. L'articolo Il Palermo non ci sta: ricorso al Coni contro il Frosinone per la finale playoff è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Collegio Garanzia - altro ricorso Palermo : ANSA, - ROMA, 6 AGO - Il Palermo insiste e fa di nuovo ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport. Lo fa sapere una nota del Coni. Questa volta i rosanero, che già si erano appellato lo scorso 27 luglio, chiedono la revisione della parte della sentenza sulla finale dei playoff di B che ...

Caso Frosinone-Palermo - ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato : Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello della FIGC a Sezioni Unite, emessa a mezzo Comunicato ufficiale n. 168/CSA del 26 giugno 2018 ...

Sorpresa Palermo - ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato di Frosinone : i dettagli : Il Palermo ha presentato al Collegio di Garanzia dello Sport un ricorso ufficiale contro l’omologazione del risultato di Frosinone Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte della società U.S Città di Palermo S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Frosinone Calcio S.r.l. e della Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B), per la riforma e/o l’annullamento della ...

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

Respinto il ricorso del Palermo : Frosinone confermato in Serie A : Frosinone - Respinto il ricorso del Palermo , da oggi il Frosinone è ufficialmente e definitivamente in Serie A. La Corte sportiva d'appello della Figc ha infatti Respinto il ricorso presentato dal ...

Palermo - respinto anche il ricorso in appello : Frosinone in Serie A : La Corte Sportiva d'appello Nazionale ha nuovamente rigettato il reclamo del club rosanero, che aveva chiesto lo 0-3 a tavolino per la gara col Frosinone. L'articolo Palermo, respinto anche il ricorso in appello: Frosinone in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Respinto il ricorso del Palermo : ok al Frosinone in Serie A : Respinto il ricorso del Palermo, da oggi il Frosinone è ufficialmente e definitivamente in Serie A. La Corte sportiva d'appello della Figc ha infatti Respinto il ricorso presentato dal Palermo, che ...

Palermo - pronto il ricorso in appello per la gara con il Frosinone : La società rosanero ha depositato preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di appello per la sfida con il Frosinone. L'articolo Palermo, pronto il ricorso in appello per la gara con il Frosinone è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GdS Ricorso bocciato : 'Brutta pagina di slealtà sportiva'. Ecco la strategia del Palermo : Si sono viste però cose da terzo mondo, scene da cui il calcio italiano avrebbe dovuto prendere le distanze in modo molto più netto. E ora il deferimento del Parma potrebbe dare vita a un processo ...

Giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...

Frosinone-Palermo - il club rosanero non ci sta : arriva il ricorso : “Con riferimento al Comunicato Ufficiale n.200 del 19/06/2018 del Giudice sportivo relativo alla gara Frosinone – Palermo del 16/06/2018, l’U.S. Città di Palermo comunica che è stato depositato preannuncio di reclamo alla Corte Sportiva di Appello. I motivi dell’impugnazione verranno formalizzati nella giornata di domani. La Società inoltre si riserva di potere esercitare ogni azione a tutela dei propri diritti in tutte ...

Caos Frosinone-Palermo - ecco l’esito del ricorso dei rosanero! : Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 19 giugno 2018, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate: Il Giudice Sportivo, – letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con ...

Quante chance ha il Palermo di vedere accolto il ricorso contro il Frosinone? : "Un vincitore è un sognatore che non si è mai arreso": con questa frase di Nelson Mandela il Frosinone festeggia il ritorno in Serie A. E a giudicare la stagione dei "canarini" sintesi migliore non poteva esserci: lo hanno dimostrato dopo l'ultima giornata con il Foggia e ancor più nella gara di ritorno contro il Palermo. Con due reti di Maiello e ...