Pagamenti in contanti e assegni | cambia tutto | multe per chi non si adegua

Lavoro - stop alle buste paga in contanti : solo Pagamenti tracciabili : Dal primo luglio scatta il provvedimento previsto dalla legge di Bilancio. Le retribuzioni andranno corrisposte via bonifico, con pagamento elettronico, allo sportello o con assegni

Il dietrofront di Salvini sui Pagamenti in contanti : Roma, 14 giu. , askanews, 'Certo, ha ragione Di Maio', l'abolizione del tetto all'uso dei contanti 'non è nel contratto' ed è una 'opinione personale' di Matteo Salvini. Lo riconosce il leader ...

Pagamenti in contanti sopra i 3mila euro : cosa potrebbe cambiare con il governo Conte : Il vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini, vuole eliminare il limite ai Pagamenti in contanti (attualmente fissato a 3mila euro), ma Luigi Di Maio ha risposto spiegando che il tema non è inserito nel contratto di governo. Ma come funziona attualmente il tetto sul contante e cosa potrebbe cambiare con il nuovo governo guidato da Giuseppe Conte?Continua a leggere