Oronzo e Valentina stanno insieme Filippo Bisciglia | Hai ancora la malattia delle

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola/ Si sono lasciati per la "malattia delle donne?" (Temptation Island 2018) : Valentina De Biasi e Oronzo Carinola hanno lasciato insieme Temptation Island 2018, ma lui potrebbe non essere guarito del tuitto dalla "malattia delle donne"...(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 08:05:00 GMT)

Oronzo e Valentina di Temptation Island : Raffaella Mennoia ringrazia la coppia : Temptation Island : l’autrice Raffaella Mennoia ringrazia Oronzo e Valentina Oronzo e Valentina hanno lasciato Temptation Island dopo due puntate ma hanno sicuramente lasciato il segno in questa edizione. Tanto che Raffaella Mennoia , autrice del programma così come di Uomini e Donne, ha pubblicamente ringrazia to la coppia pugliese per aver partecipato al format condotto da Filippo […] L'articolo Oronzo e Valentina di Temptation ...

Temptation Island 2018/ Anticipazioni e gossip sulle coppie : nuovi problemi per Valentina e Oronzo ! : Temptation Island 2018 , Anticipazioni quarta puntata. Cosa accadrà alle ultime coppie rimaste? Intanto ci sono nuove nubi all'orizzonte per Valentina e Oronzo(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 04:05:00 GMT)

Oronzo e Valentina dopo Temptation Island : 'Non voglio che mi dia per scontata' : Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono la prima coppia ad aver abbandonato anticipatamente l'isola di Temptation Island. I due, dopo soli cinque giorni di permanenza all'interno dei due rispettivi villaggi in Sardegna, si sono riconciliati nell'ultimo falò di confronto [VIDEO] durante la puntata trasmessa lunedì 16 luglio. In to al breve, ma intenso, viaggio all'interno dei propri sentimenti, come procede la storia d'amore tra i due? A ...