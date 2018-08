Ora è ufficiale | Microsoft Film e TV supporta Movies Anywhere

Ora è ufficiale : Paolo Maldini torna al Milan. Sarà il nuovo direttore strategico : ... conquistando complessivamente 26 trofei: 7 scudetti, 1 Coppa Italia, 5 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe Intercontinentali e 1 Coppa del Mondo per Club. Il ...

“Beccati”. Rocío Munoz MOrales e Raoul Bova - la notizia è ufficiale (e le foto non lasciano spazio ai dubbi) : Rocío Muñoz Morales e Raoul Bova aspettano il secondo figlio. Ad annunciare la gravidanza dell’attrice spagnola è Gabriele Parpiglia che su Instagram anticipa lo scoop documentato dalle foto pubblicate sul settimanale Chi in edicola domani. “Sul numero di Chi in edicola domani le immagini esclusive di Rocío Muñoz Morales, compagna di Raoul Bova, al quinto mese di gravidanza. L’attrice, che vedremo di nuovo nella fiction ‘Un ...

Calciomercato Juventus - ufficiale la cessione di MandragOra all’Udinese : le cifre dell’operazione : Il club bianconero ha ufficializzato la cessione di Mandragora all’Udinese, ecco tutti i dettagli dell’operazione Rolando Mandragora nella prossima stagione vestirà la maglia dell’Udinese. La Juventus ha ufficializzato la cessione a titolo definitivo del centrocampista ai friulani per 20 milioni di euro pagabili in quattro esercizi. Tale operazione, spiega il club bianconero, genera un effetto economico positivo di circa ...

Tour de France – Caduta Sagan : adesso è ufficiale! Sui social l’annuncio della BOra-Hansgrohe : Peter Sagan ce la fa! L’annuncio ufficiale della Bora-Hansgrohe dopo la Caduta dello slovacco nella 17ª tappa del Tour de France Brutta Caduta, ieri, nella 17ª tappa del Tour de France per Peter Sagan: lo slovacco, campione del mondo, ha raccontato di essere caduto da solo e di aver sbattuto contro una roccia, nel bosco, ma dagli esami medici non è emersa alcuna frattura. Se il team Bora-Hansgrohe, ieri, non si è voluto sbilanciare ...

Apple Store Milano : data - Orario inaugurazione ufficiale : L’evento dell’estate meneghina è ormai alle porte. Dopo mesi, pardon, anni di annunci, polemiche, anticipazioni e render che hanno fatto sognare ad occhi aperti, la mela di Cupertino approderà ufficialmente nel centro di Milano con il suo Apple Store, struttura delle meraviglie all’insegna del design e della tecnologia che andrà a impreziosire il cuore della metropoli italiana con il suo tocco inconfondibile. Ecco allora ...

Corning Gorilla Glass 6 Ufficiale : Il Vetro Dei Nostri Smartphone AncOra Più Resistente : Corning presenta il Gorilla Glass 6, un nuovo Vetro protettivo per Smartphone Ancora più Resistente alle cadute (anche multiple). Novità e caratteristiche Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 Grandi novità arrivano per i Nostri Smartphone, tablet e anche smartwatch: Corning ha annunciato oggi la sesta generazione di vetri Gorilla Glass, noti in tutto il mondo e […]

Corning Gorilla Glass 6 Ufficiale : Il Vetro Dei Nostri Smartphone AncOra Più Resistente : Corning presenta il Gorilla Glass 6, un nuovo Vetro protettivo per Smartphone Ancora più Resistente alle cadute (anche multiple). Novità e caratteristiche Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6 Grandi novità arrivano per i Nostri Smartphone, tablet e anche smartwatch: Corning ha annunciato oggi la sesta generazione di vetri Gorilla Glass, noti in tutto il mondo e […]

Diretta Fortnite Summer Skirmish del 14 luglio : Orario e streaming del torneo ufficiale Epic Games : Fortnite Summer Skirmish debutta stasera, sabato 14 luglio. Si tratta del primo torneo ufficiale targato Epic Games. Sta per finire quindi l’attesa degli appassionati del gioco perché lo sviluppatore ha annunciato ufficialmente l'ora di inizio del primo evento ufficiale della Summer Skirmish di Fortnite, che potrà essere interamente visionato tramite Twitch, il player lo trovate in basso. orario e Diretta streaming del Fortnite Summer ...

Calciomercato Chelsea - ufficiale Jorginho : 'Premier - non vedo l'Ora' : Dopo Sarri, anche Jorginho. Il centrocampista approda a Stamford Bridge e firma un contratto di 5 anni, è ufficiale. Dopo 5 anni nel Napoli, 6 gol e 160 presenze, Jorginho seguirà il suo allenatore. ...

Chelsea - UFFICIALE : arriva Sarri. Ora via al mercato : Higuain-Rugani in pole : arriva SARRI- Il Chelsea ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei blues. Prima l’esonero di Antonio Conte, poi l’annuncio dell’ex tecnico del Napoli. Prime foto e sorriso a 32 denti. Sarri è pronto alla nuova avventura. “Sono pronto, lunedì conoscerò la squadra prima di volare in Australia. Voglio giocare un calcio divertente per i […] L'articolo Chelsea, UFFICIALE: arriva ...

Rovazzi - “Faccio quello che voglio”/ Il video ufficiale del nuovo singolo : c’è subito Gianni MOrandi : Rovazzi, “Faccio quello che voglio" è il nuovo singolo di Fabio, la canzone sarà “contro” l'ex amico Fedez? Online su tutte le piattaforme digitali. (Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:38:00 GMT)

Eder-Jiangsu - Ora è ufficiale : in Cina per due anni e 26 milioni! : Tutto fatto, la notte come previsto ha portato consiglio: Eder è un nuovo calciatore dello Jiangsu, il club cinese di proprietà del gruppo Suning. L'attaccante, che ad Appiano ha già salutato compagni ...

Ecco un rimedio non ufficiale al problema di Google Pixel 2 con gli scatti panOramici (richiede il root) : La fotocamera di Google Pixel 2 soffre da sin dal momento del lancio di un fastidioso problema alla messa a fuoco negli scatti panoramici e, siccome a distanza di mesi il colosso di Mountain View non l'ha ancora risolto, un utente ha pensato bene di attivarsi in prima persona per trovare un rimedio. L'articolo Ecco un rimedio non ufficiale al problema di Google Pixel 2 con gli scatti panoramici (richiede il root) proviene da TuttoAndroid.

UFFICIALE - L'Inter cede il giocatore a titolo tempOraneo : Il neo estremo difensore biancoverde è a disposizione di mister Scienza per il ritiro di Latronico'. L'ultima stagione ha visto Pissardo grande protagonista con la Primavera delL'Inter. Il giovane ...