“Oh cielo!” Elisabetta Gregoraci sex bomb in spiaggia | lì sotto è un tripudio hot 

caffeinamagazine

: @AnnaAscani Oh cielo che zotici.... - Sckeletor : @AnnaAscani Oh cielo che zotici.... - Geromina2 : @salvospampinato Oh cielo sono alla frutta? - SVNH0SE0K : @ChiaraBarone17 @jimoangst @FadelliGiulia @dimplesofpayno @onedirection oh cielo vai a votare che state sotto di più di 20 milioni di voti -

(Di lunedì 6 agosto 2018)ha iniziato la sua carriera nel 1997 partecipando a concorsi di bellezza e da allora è diventata una delle showgirl televisive più amate dal pubblico. Le sue origini calabresi la contraddistinguono da tante altre colleghe: capelli mori lunghi, pelle mediterranea e fisico perfetto sono le caratteristiche che le hanno permesso di diventare prima Miss Calabria e poi una modella per grandi firme della moda. L’ex moglie di Flavio Briatore ha pubblicato una foto mozzafiato sui social e ha lasciato i suoi follower senza parole. Una foto accompagnata dalla didascalia “summer 2018″ in cui la showgirl si mostra cinta da un costume striminzito che mette in mostra le sue forme. I follower hanno invaso il post con commenti: ”La pefezione”; ”Che fisico!”; ”Sei meravigliosa”; ”Eli sei bellissima un bacione grande è ...