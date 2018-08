OGM | a tu per tu con il designer

Coldiretti : precauzione per i nuovi OGM : Lo studio e l’impiego di ogni nuova tecnologia che aiuta ad esaltare la distintività del nostro modello agroalimentare, il Made in Italy e i suoi primati di biodiversità, possono essere approfonditi e valutati solo nel rispetto del principio di precauzione, della sostenibilità ambientale, del libero accesso al mercato, della reversibilità e della necessità di fornire una risposta alle attese dei consumatori. E’ quanto afferma Roberto Moncalvo, ...

Edoardo Pesce dal Simoncino di DOGMan ad Alberto Sordi (in un film per la tv) : Edoardo Pesce sarà Alberto Sordi. Questa la notizia che ha iniziato a circolare nelle ultime ore e che pare non sia un semplice rumor. Pare infatti che il regista Luca Manfredi (figlio del compianto Nino) abbia proprio scelto lui per interpretare uno dei più grandi attori italiani (a quindici anni dalla morte), in quello che sarà un film per la tv realizzato con l’appoggio dell’Associazione Alberto Sordi e prodotto da Ocean ...

NASTRI D'ARGENTO 2018/ Non solo DOGMan : quattro premi anche per Paolo Sorrentino con "Loro" : NASTRI D'ARGENTO 2018: triondo di Matteo Garrone che con "Dogman" porta a casa otto premi; riconoscimenti importanti anche per Loro di Paolo Sorrentino.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 12:07:00 GMT)

Nastri d'Argento 2018 - trionfa DOGMan : otto premi per il film di Matteo Garrone : Stravince Dogman di Matteo Garrone ai Nastri d' Argento 2018 che chiudono a Taormina stasera la 72ma edizione. otto i riconoscimenti al 'miglior film', premiato anche per la regia, la produzione , lo ...

