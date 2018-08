Oggi tornano i misteri dell’Isola di Pietro

Tutor Autostrade Tornano Attivi Da Oggi : Ecco La Mappa : Brutte notizie per gli italiani pronti ad andare in ferie: i Tutor sulle Autostrade Tornano Attivi da Oggi. Ecco la Mappa di tutti i Tutor arrivi nelle Autostrade italiane Tutor Attivi in autostrada da fine luglio 2018: Ecco la Mappa per sapere dove sono Tutor di nuovo Attivi in autostrada: Ecco le tratte interessate Brutte, […]

Autostrade - tornano da Oggi i Tutor : ecco la mappa : Conto alla rovescia per l’esodo estivo, che porterà milioni di italiani a riversarsi sulle Autostrade per raggiungere le mete di vacanza, ma che porterà anche la reintroduzione dei discussi sistemi Tutor di controllo della velocità, proprio in concomitanza con gli inizi dei periodi da bollino rosso e nero. Abbiamo capito bene: i Tutor stanno tornando in funzione, pronti a multare chiunque superi i limiti di velocità consentiti, e lo faranno a ...

Frana di Bussoleno - nuova colata di fango/ Ultime notizie Torino - tornano piOggia e grandine : Frana di Bussoleno, nuova colata di fango: Ultime notizie Torino, tornano pioggia e grandine nelle valli del Piemonte, disagi a Locana e Ronco Canavese(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 13:08:00 GMT)