Obbligo seggiolini salva bebé | ok Camera Ultime notizie | si lavora per agevolazioni già

Seggiolini auto - la Camera approva l’Obbligo di dispositivi anti-abbandono dal 2019 : ecco come cambia la normativa : Una corsia preferenziale per introdurre i Seggiolini anti-abbandono in auto. La proposta che prevede l’obbligo di montare i Seggiolini salva bebè, con dispositivi acustici che rivelino la presenza del bambino a bordo delle vetture è stata infatti approvata direttamente in Commissione Trasporti alla Camera. Per velocizzare i tempi. Con questo obiettivo sono stati sette i disegni di legge che, nei giorni scorsi, hanno ottenuto la sede legislativa, ...

Via libera all'Obbligo dei seggiolini anti abbandono : segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi in auto : La Camera ha dato il via libera alla legge che introduce l'obbligo dei seggiolini 'salva bambini': attraverso una luce e un suono segnaleranno ai genitori la presenza dei bimbi a bordo dell'auto, dopo la chiusura del veicolo. Il provvedimento, proposto da Giorgia Meloni, passerà al Senato per il sì definitivo.Cosa prevede la nuova normativa?A partire da gennaio 2019 i normali seggiolini che, secondo l'articolo 172 del Codice della ...

