Nuovo test genetico per latte | progetto in Ticino

Classifica Mondiale Moto3 - GP Repubblica Ceca 2018 : Bezzecchi di Nuovo in testa davanti a Martin. Di Giannantonio torna in corsa! : Marco Bezzecchi è il nuovo leader del Mondiale di Moto3 dopo il GP della Repubblica Ceca (qui la cronaca della gara). Il pilota italiano ha terminato la gara in sesta posizione, superando lo spagnolo Jorge Martin, assente per infortunio dopo la caduta nelle prime prove libere. Il vantaggio di Bezzecchi è ora di tre lunghezze sul pilota del team Gresini, che ieri è stato operato e potrebbe saltare anche la gara dell’Austria, in programma ...

Robin Hollywood è il Nuovo singolo dei Leyap : video e testo del brano dopo Cassaforte : Il nuovo singolo dei Leyap è Robin Hollywood. Il brano è arrivato l'8 luglio scorso dopo la presentazione dei progetti discografici che sarebbero seguiti, tra cui anche il free download del brano Cassaforte. L’obiettivo di Frank e Mario, che non solo condividono la passione per la musica ma anche quello per il basket, è quello di riuscire a conciliare pop, hip hop e R&B in un unico genere che sia identitario per il loro percorso ...

Too much è il Nuovo singolo di Zayn con Timbaland : video - testo e traduzione : Il nuovo singolo di Zayn è Too much. Il brano arriva dopo i successi di Dusk Till Down e Let me, che l'ex One Direction ha rilasciato prima dell'arrivo del suo nuovo disco atteso per i prossimi mesi ma di cui non si conosce la data d'uscita. Il giovane artista si è quindi voluto affidare all'esperienza di uno dei produttori più ambiti al mondo per la sua nuova espressione artistica, approdata sul mercato a partire dal 2 agosto. Continua ...

Decreto dignità - il Nuovo testo rischia di creare confusione tra ricerca pubblica e privata : di Federico Binda* Le nuove norme contenute nel disegno di legge in discussione alla Camera contribuiscono a creare confusione e disparità tra ricerca pubblica e privata. Dopo gli ultimi ritocchi in Commissione, il Decreto dignità arriva all’esame della Camera, e le strette sui contratti a termine, per come formulato il testo attuale, potrebbero avere serie conseguenze su un buon numero di addetti che operano nel mondo della ricerca scientifica. ...

Formula1 Test Ungheria - Raikkonen è 2°. Russell fa il Nuovo record : record chiama record. La migliore prestazione del primo giorno di Test in Ungheria, di Antonio Giovinazzi con la Ferrari, ha retto il tempo di una notte: nella seconda e conclusiva giornata è stata ...

Udine - il Nuovo sindaco di centrodestra riapre il centro alle auto. I cittadini protestano con flash mob in bici : Il nuovo sindaco di centrodestra riapre il cuore del centro storico alle auto dopo 14 anni di stop. E 3mila cittadini protestano sfilando per strada in bicicletta, sui pattini e a piedi indossando magliette gialle con la scritta “Senza auto ci guadagnano tutti”. Succede a Udine, governata per 15 anni da giunte di centrosinistra fino a quando a metà maggio il leghista Pietro Fontanini è diventato primo cittadino battendo Vincenzo ...

F1 – Terminata la prima giornata di test a Budapest : Ferrari show - Giovinazzi centra il Nuovo record della pista [FOTO] : Il pilota della Ferrari fa segnare il nuovo record della pista, che non verrà comunque omologato perché fatto segnare nel corso di un test Super prestazione di Antonio Giovinazzi nella prima giornata dei test di Budapest, il pilota pugliese centra il nuovo record della pista al volante della sua Ferrari, fermando il crono sull’1:15.648. Un tempo davvero pazzesco centrato con gomme hypersoft, di quasi mezzo secondo più veloce rispetto ...

Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga - il Nuovo singolo in radio ad agosto : testo e audio : Dopo di noi nemmeno il cielo di Briga è il nuovo singolo in radio da venerdì 3 agosto. La canzone è estratta dall'album Che cosa ci siamo fatti e segue il rilascio del brano omonimo, presentato anche live in Piazza del Popolo a Roma nel corso dell'ultima edizione del Wind Summer Festival. La puntata con ospite Briga è stata trasmessa su Canale 5 ieri sera, giovedì 26 luglio, con la conduzione di Ilary Blasi, Rudy Zerbi e Daniele Battaglia, ...

Moscow Mule di Benji e Fede anche in versione acustica : audio e testo del Nuovo singolo : Moscow Mule di Benji e Fede è da oggi disponibile anche in una nuova versione acustica. Su Spotify, iTunes, Apple Music, YouTube Music, Amazon e Tim Music è disponibile per l'ascolto e per l'acquisto la nuova versione acustica del singolo estivo del duo modenese. Moscow Mule di Benji e Fede è stata rilasciata lo scorso maggio in radio mentre è disponibile negli store digitali dallo scorso marzo, con l'album Siamo solo noise, l'ultimo progetto ...

Audio e testo di Just my type dei The Vamps - il Nuovo singolo da Night & Day (Day Edition) : Just my type dei The Vamps è il nuovo singolo del gruppo inglese. I The Vamps sono Brad Simpson (voce e chitarra), James McVey (chitarra), Connor Ball (basso) e Tristan Evans (batteria) e torneranno in radio anche in Italia venerdì 27 luglio con il nuovo singolo estratto dal'album rilasciato poche settimane fa. Just my type dei The Vamps è il nuovo brano a guadagnare la rotazione radiofonica dal nuovo album Night & Day (Day Edition). Sarà ...

Doping - la WADA stabilisce un Nuovo record : più di 320 mila i test svolti nel corso del 2017 : Impressionante numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017, la WADA comunica di aver superato i 322 mila test Secondo la WADA il numero di controlli anti-Doping effettuati in tutto il mondo nel 2017 ha battuto un nuovo record raggiungendo i 322.050 test. In un rapporto la WADA ha spiegato che il numero di controlli è cresciuto del 7,1 per cento rispetto ai 300.565 del 2016. I casi positivi, tuttavia, sono passati ...

Audio e testo Notte d’agosto di Einar Ortiz - il Nuovo singolo estivo scritto da Tony Maiello : Notte d’agosto di Einar Ortiz è tra i nuovi singoli attesi in radio da venerdì 27 luglio 2018. La canzone è contenuta nell'Ep d'esordio di Einar che porta il suo stesso nome, disponibile nei negozi di musica e in digital download dallo scorso 1 giugno. Notte d’agosto è uno dei brani più up-tempo dell’album. Il brano è stato scritto da Tony Maiello e viene rilasciato da Einar quando ormai l'estate 2018 è nel pieno del suo svolgimento. Notte ...