Nuovo Messico | in una baracca 11 bimbi alla fame

Svolta in Messico - il populista López Obrador è il Nuovo presidente : Altra sfida cruciale da affrontare: la delicata relazione con gli Stati Uniti e il tema della migrazione, in un momento particolarmente difficile a causa della politica di tolleranza zero attuata ...

Messico - López Obrador è il Nuovo presidente : Andrés Manuel López Obrador è il nuovo presidente del Messico."È un giorno storico", ha commetato la guida messicana neo eletta, soprannominata Amlo, dato che per la prima volta nella storia moderna del paese la sinistra sale alla presidenza. Dallo Zocalo, la piazza simbolo della Città del Messico, il leader ha promesso la creazione di "un piano di riconciliazione e di pace", che porti a una riappacificazione nazionale, dimostrando così di ...

Andres Manuel Lopez Obrador è il Nuovo presidente del Messico : Il Messico ha scelto. Il candidato della sinistra Andres Manuel Lopez Obrador è il nuovo presidente. Lo spoglio è ancora in corso e le percentuali definitive arriveranno più tardi - 50% delle preferenze dopo il 20% delle schede già conteggiate - ma il suo rivale Ricardo Anaya, candidato del Partito Azione Nazionale (PAN), ha riconosciuto la sconfitta subito dopo la chiusura dei seggi, senza neanche attendere i primi exit poll o i risultati ...

Lopez Obrador Nuovo presidente del Messico : “Per il bene di tutti - prima i poveri” : Il fondatore del movimento Morena ha conquistato la vittoria alle elezioni presidenziali in Messico. Lopez Obrador ha promesso una migliore redistribuzione dei redditi, la riduzione delle disparità sociali ed economiche ma anche l'opposizione alle politiche del presidente americano Donald Trump,Continua a leggere

