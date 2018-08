Nuove immagini ci mostrano alcuni dei minigiochi di Yakuza 3 per PS4

Spider-Man : pubblicate delle Nuove splendide immagini in 4K tratte dalla versione PS4 Pro : Sony Interactive Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicata all'imminente Marvel's Spider-Man di Insomniac Games.Queste nuove immagini, riportate da Dualshockers, includono alcuni splendidi screenshot in risoluzione 4K catturati su PS4 Pro e, come potete vedere voi stessi più in basso, sembrano davvero molto belli.Dalle immagini possiamo vedere scene di combattimento e anche un paio di scene più lente in cui Peter Parker e ...

Project Lambda : Nuove immagini per il remake fan made di Half Life in Unreal Engine 4 : Ricordate Project Lambda? Il remake fan made di Half Life in Unreal Engine 4? Dopo molto tempo l'addetto ai lavori Alex04se è tornato a parlare del progetto rilasciando nuove immagini.Come riporta DSOG, Project Lambda mira a convertire il primo storico capitolo di Half Life con l'Unreal Engine 4, gli sviluppatori hanno affermato che il gioco (i livelli e l'illuminazione) è completo al 95% e una volta ultimato sarà disponibile al download. Dopo ...

Astronomia - la gigantesca tempesta di sabbia di Marte e gli anelli di Saturno : Nuove spettacolari immagini di Hubble [GALLERY] : 1/8 Credit: Saturno: NASA, ESA, A. Simon (GSFC) and the OPAL Team, and J. DePasquale ...

Code Vein : Nuove immagini ci mostrano personaggi - armi e una nuova area : Bandai Namco Entertainment ha pubblicato una grande galleria di screenshot dedicata al suo prossimo titolo di fantascienza JRPG, Code Vein.Le immagini, riportate da Dualshockers, forniscono un nuovo sguardo ai personaggi di Eva e Jack. Jack è estremamente potente e ucciderà chiunque interferisca con le sue missioni. I suoi strani occhi blu potrebbero avere qualcosa a che fare con la sua enorme forza. Eva lo accompagna in ogni momento.Vedremo ...

Astronomia : 2 Nuove immagini a colori naturali e in alta risoluzione di Plutone e di Caronte : Sono trascorsi poco più di tre anni dallo storico incontro tra la sonda New Horizons della Nasa e l’ex nono pianeta del Sistema Solare, avvenuto il 14 luglio 2015: per celebrare la ricorrenza, che ha svelato i segreti di un mondo distante e ricco di sfaccettature, il team della missione ha deciso di realizzare due immagini a colori naturali e in alta risoluzione di Plutone e di Caronte, il suo maggiore satellite naturale di cui recentemente è ...

Astronomia : un colorato vortice di nubi su Giove - Nuove immagini del gigante gassoso : Banchi di nuvole circondati da vortici colorati provenienti dalla banda temperata nord-nord. È questa la nuova immagine scattata da JunoCam – la camera ad alta risoluzione posizionata a bordo della sonda Juno della Nasa che ritrae l’area situata al di sopra della regione temperata settentrionale di Giove. La banda temperata nord-nord, è una specifica zona dell’atmosfera del pianeta, prevalentemente anticiclonica, e si distingue per i ...

Call of Cthulhu ha finalmente una data di uscita e Nuove immagini ufficiali : Dopo l'indicazione comparsa su Steam giusto una manciata di giorni fa arriva finalmente l'annuncio ufficiale: Call of Cthulhu ha una data di uscita e nuove succulente immagini, cortesia di Focus Home Interactive e Cyanide Studio.Il titolo sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One a partire dal 30 ottobre 2018 e ci immergerà in una vicenda che ha tutti i tratti tipici di un'opera targata H.P. Lovecraft. Il progetto in questione si ispira ...

The Crown e Stranger Things - le prime immagini delle Nuove stagioni delle serie tv Netflix : Le riprese di due tra le serie tv Netflix più amate dal pubblico e dalla critica sono attualmente in corso e per stuzzicare l'interesse dei fan in attesa, la piattaforma mondiale di streaming ha rilasciato le prime immagini tra foto e finti spot rilasciati sui social. Le due serie tv in questione sono The Crown, che si prepara alla terza stagione completamente rinnovata nel cast e da cui arriva la prima immagine di Oliva Colman nei panni ...

Xiaomi Mi Band 3 : ecco Nuove immagini del cinturino trasparente : Sul social network cinese Weibo sono state pubblicate alcune immagini che ci mostrano una Xiaomi Mi Band 3 con un cinturino trasparente L'articolo Xiaomi Mi Band 3: ecco nuove immagini del cinturino trasparente proviene da TuttoAndroid.

God Eater 3 si mostra in Nuove immagini di gioco : God Eater 3 mostra nuove immagini del gioco in 1080p, permettendo ai fan di scorgere nuovi dettagli dell'atteso titolo, riporta Dualshockers.Ebbene Bandai Namco America ha pubblicato oggi gli screenshot offrendo uno sguardo al nuovo personaggio Zeke Pennywort. Egli si unisce al gruppo come compagno di viaggio del protagonista Yugo, impugnando una nuova AGEs (Adaptive God Eaters), le potenti e letali armi del gioco.Cresciuto in un ambiente ...

Tour de France – Caduta Froome - spuntano Nuove clamorose immagini : e se Chris fosse stato spinto di proposito? [VIDEO SHOCK] : Chris Froome a terra nella prima tappa del Tour de France: e se la Caduta del britannico del Team Sky sia stata… voluta? L’esordio di Chris Froome al Tour de France non è stato dei migliori. Il britannico, campione in carica e fresco vincitore del Giro d’Italia 2018, è stato protagonista di una rovinosa Caduta a circa 6 km del traguardo della prima tappa della Grande Boucle. Nulla di grave per il keniano bianco, preso di ...

Xiaomi Mi MIX 3 : possibili prezzi - Nuove immagini e una Ferrari Edition all’orizzonte : Scopriamo alcune possibili immagini di Xiaomi Mi MIX 3, del quale trapelano i possibili prezzi e una fantomatica Ferrari Edition che potrebbe dare maggiore prestigio. L'articolo Xiaomi Mi MIX 3: possibili prezzi, nuove immagini e una Ferrari Edition all’orizzonte proviene da TuttoAndroid.

Le Nuove immagini di SoulCalibur 6 sono dedicate alla modalità storia “Soul Chronicle” : Bandai Namco Entertainment ha rilasciato una nuova serie di immagini dedicate al suo SoulCalibur 6, nelle quali ci viene illustrata la modalità storia del gioco.Come segnala Dualshockers, la campagna, che si chiama "Soul Chronicle", raffigura una "magnifica storia di anime e spade" attraverso filmati 2D, filmati 3D, illustrazioni, scene di dialoghi e battaglie.C'è anche un menu cronologico che vi permetterà di vedere come tutte le scene che ...

Le Nuove immagini della versione remaster di Yakuza 3 mostrano brutali combattimenti e le ambientazioni : Sega ha rilasciato da poco una nuova serie di screenshot dedicati all'imminente remaster di Yakuza 3 per PS4.Come segnala Dualshockers, gli screenshot sono principalmente dedicati al combattimento, agli scontri senza armi in cui il caro protagonista Kazuma Kiryu risolve la situazione usando i suoi pugni ben assestati, prima di passare ad armi come la katana, bastoni e molto altro.Ma non solo, le immagini ci forniscono anche un'occhiata ad alcuni ...