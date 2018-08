Nuova strage di braccianti nel Foggiano | 12 vittime in un incidente tornando dai campi 

Nuova strage di braccianti nel Foggiano : 10 vittime in un incidente tornando dai campi : Dieci persone - si presume tutti braccianti agricoli migranti - sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 16, nella località Ripalta, nel territorio di Lesina, nel Foggiano . La tragedia a pochi giorni di distanza da un incidente analogo....

Nuova strage kamikaze in Afghanistan : 16.20 Un kamikaze si è fatto esplodere a Jalalabad, nell'Est dell' Afghanistan , davanti all'ufficio del governatore della provincia di Nangarhar, causando almeno 25 morti e 45 feriti. Nel compound c'erano talebani,capi tribali e civili. Per il momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco. Ieri in un simile attentato nel distretto di Rodat di Nangarhar, rivendicato dall'Isis, sono state uccise 36 persone. Intanto i talebani dicono no ...

Tunisia - Nuova strage di migranti in mare : «Eravamo in 180 - tantissimi sono morti» : Nova strage in mare. Secondo naufragio in meno di 24 ore: almeno 46 migranti sono morti e altri 68 sono stati tratti in salvo dopo che l'imbarcazione sulla quale viaggiavano è affondata al...