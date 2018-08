Nuoto | Europei 2018 Sabbioni | Pizzini | staffetta 4×100 stile libero mista | chi si prende

Nuoto - Europei 2018 : Simona Quadarella vuol concedere il bis nei 1500 stile libero : La vera difficoltà per uno sportivo non è raggiungere il successo ma confermarlo. Un concetto tanto banale quanto vero. Simona Quadarella, dopo aver incantato tutti nella finale degli 800 stile libero agli Europei 2018 a Glasgow (Gran Bretagna), torna in scena nella vasca britannica per le batterie dei 1500 sl La romana si presenta ai nastri di partenza con il miglior tempo delle iscritte. Il 15’53″86 nuotato a Budapest l’anno ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : l’Italia vuole l’en plein di medaglie nella penultima giornata : penultima giornata di gare degli Europei 2018 di Nuoto sincronizzato al Scotstoun Sport Campus di Glasgow (Gran Bretagna) ed Italia che vuol essere ancora una volta protagonista. Dopo aver collezionato 2 argenti e 2 bronzi, la compagine guidata da Patrizia Giallombardo scenderà in acqua nelle finali del programma tecnico del solo con Linda Cerruti e poi nella routine tecnica della prova a squadre, dove si punta a centrare il podio in entrambi i ...

Nuoto sincronizzato - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Penultimo giorno di gare per il Nuoto sincronizzato agli Europei di Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia dopo aver vinto ieri l’argento nel libero combinato torna in vasca per altre due finali: il solo tecnico e la routine tecnica della prova a squadre. In entrambi i casi le ragazze di Patrizia Giallombardo punteranno alla conquista del podio per rimpinguare il numero di medaglie già ottenuto nelle giornata precedenti. programma, orari ...

Nuoto - Europei 2018 : tutti gli azzurri in gara lunedì 6 agosto. Orari e programma delle gare : Si torna in piscina per la quarta giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia sarà come al solito ben rappresentata nelle gare in piscina. Nella vasca britannica ritroveremo la nostra Simona Quadarella protagonista nella finale degli 800 stile libero, cimentarsi nei 1500 sl e cercare il bis. Da osservare con attenzione anche quello che farà Margherita Panziera nei 100 dorso mentre al pomeriggio Simone ...

Nuoto - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 6 agosto. Tutte le gare e le medaglie : Quarta giornata di gare agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow (Gran Bretagna). L’Italia sarà come al solito ben rappresentata nelle gare in piscina. Nella vasca britannica ritroveremo la nostra Simona Quadarella protagonista nella finale degli 800 stile libero, cimentarsi nei 1500 sl e cercare il bis. Da osservare con attenzione anche quello che farà Margherita Panziera nei 100 dorso mentre al pomeriggio Simone Sabbioni darà la caccia alle ...

Europei Nuoto Glasgow 2018/ Streaming video e diretta tv : programma e orari (4^ giornata - 6 agosto) : diretta Europei nuoto 2018 Streaming video e tv: quarta giornata di gare, oggi lunedi 6 agosto in acqua soprattutto Simona Quadarella nei 1500m. (Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 07:10:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018. IL PAGELLONE : i giovani rampanti e il Greg commovente : che giornata per il Nuoto azzurro! : GregORIO PALTRINIERI 8: Facile sdraiarsi a letto, fare uscire un comunicato e arrendersi al virus. Per uno che ama le sfide con Greg il desiderio di provarci nonostante i problemi fisici che lo hanno afflitto negli ultimi due giorni (ampiamente visibili sotto forma di occhiaie sul volto del campione olimpico) è stato troppo forte e alla fine è arrivato un bronzo che non verrà certo ricordato come una sconfitta. Certo che un viaggetto a Lourdes ...

Nuoto - Europei 2018 : la 4×200 sl dei debuttanti si tinge di bronzo. Con Gabriele Detti in forma si può sognare! : La giornata delle cinque medaglie italiane agli Europei di Nuoto 2018 a Glasgow ha tante storie: la perseveranza di Gregorio Paltrinieri, bronzo nei 1500 stile libero nonostante la febbre e una condizione fisica precaria, la consacrazione di Alessandro Miressi nella gara regina, il ritorno a medaglia di Arianna Castiglioni nei 100 rana ed il colpo gobbo di Federico Burdisso nei 200 farfalla da ripescato e, per dirla in termini tennistici, da ...

Nuoto - Europei 2018 : il medagliere dell’Italia dopo la terza giornata di gare : Grandi emozioni per l’Italia agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018: il medagliere della nostra Nazionale è sempre più pieno-- dopo la terza giornata di gare agli Europei di Nuoto di Glasgow 2018 l’Italia vince altre preziosissime medaglie. Tra le meno attese e le più emozionanti sicuramente quella d’oro di Alessandro Miressi.

Nuoto : Europei - Italia bronzo 4X200 sl : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Quinto bronzo dell'Italia del Nuoto agli Europei di Glasgow. E' quello dei ragazzi della staffetta 4X200 stile libero che hanno chiuso al terzo posto la finale vinta dalla Gran ...

Europei di Nuoto - Alessandro Miressi conquista l'oro nei 100 stile libero : Nuove medaglie azzurre oggi agli Europei di nuoto: oro per Alessandro Miressi nei 100 stile libero, bronzo per Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero e Arianna Castiglioni nei 100 rana. Programma ...

Nuoto : Europei - bronzo per Burdisso : ANSA, - ROMA, 5 AGO - Quarta medaglia di bronzo dell'ItalNuoto agli Europei di Glasgow. L'ha conquistata il 16enne, è di settembre 2001, pavese Federico Burdisso nella finale dei 200 farfalla vinta ...

Nuoto - Europei 2018. Federica Pellegrini : “Sono serena - festeggio i 30 anni. Per i 200? Un minimo mi dovrò preparare…” : Federica Pellegrini oggi ha festeggiato 30 anni senza scendere in vasca: la Divina è sì presente agli Europei ma non erano previste sue gare nella giornata odierna e dunque si è potuto rilassare al meglio in un momento importante per la sua vita privata. Oggi erano in realtà in calendario i 200 metri stile libero, la sua gara, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e quella in cui ha ottenuto i suoi più grandi risultati. La veneta ha ...