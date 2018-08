Nuotatore si sente male e muore pochi metri prima del traguardo

meteoweb.eu

: RT @rep_torino: Biella, nuotatore si sente male durante la Traversata del Lago di Viverone: in coma [news aggiornata alle 13:13] https://t.… - discoradioIT : RT @rep_torino: Biella, nuotatore si sente male durante la Traversata del Lago di Viverone: in coma [news aggiornata alle 13:13] https://t.… - rep_torino : Biella, nuotatore si sente male durante la Traversata del Lago di Viverone: in coma [news aggiornata alle 13:13] - IlMist : Si sente un po' la mancanza delle belle barze di una volta tipo 'sai qual è il più forte nuotatore tedesco'. Umorismo discreto e garbato. -

(Di lunedì 6 agosto 2018) Tragedia a Fano, dove unè morto adal. E’ successo, ieri sera, alla “Nutata Longa 2018”, come racconta l’edizione on line del Corriere dell’Adriatico. L’uomo, Umberto Lui, aveva 72 anni ed era di Lodi: è stato colpito da un malore nel momento in cui stava per guadagnare la riva. Soccorso, è spirato poco dopo sulla spiaggia del lido. “Sono scosso e addolorato – ha affermato ieri Giorgio Ricci, presidente della società Fanum Fortuna e Nuoto che da 47 anni organizza la gara di mezzo fondo, inserita nel circuito nazionale della Federazione. “Umberto Lui – prosegue Ricci – era un atleta esperto, aveva l’apposito certificato medico-sportivo e si teneva in costante allenamento, nuotava per un paio di chilotre volte alla settimana”. L'articolosi...