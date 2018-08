Nozze Ferragni e Fedez | per Totti e Ilary un invito speciale | ecco il video

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ / Video - Ilary Blasi e Totti invitati alle Nozze : il messaggio su Instagram : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ ascoltano la richiesta di Ilary Blasi e invitato lei e Francesco Totti alle nozze: l'annuncio dei Ferragnez pubblicato su Instagram.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 09:02:00 GMT)

Chiara Ferragni - a un mese dalle Nozze - rivela : «Prima non mi volevo sposare - poi...» : È partito il conto alla rovescia per il "royal wedding italiano" dell'anno. Il primo settembre Chiara Ferragni e Fedez si sposeranno a Noto e a un mese dal gran giorno, Chiara...

Chiara Ferragni : le confessioni dell'infleuncer a un mese dalle Nozze : La fashion blogger inizia l'intervista ricordando il suo ingresso nel mondo della moda: 'Alle prime sfilate c'erano giornaliste che mi dicevano in faccia: "Questa non dura tre mesi". Adesso sono le ...

Dal matrimonio (che non voleva) al documentario sul suo conto - Chiara Ferragni a 360° : “prima dicevo figli sì - Nozze no - poi…” : Chiara Ferragni concede un’intervista in cui racconta il suo mondo: dall’avventura di essere madre alle soddisfazioni lavorative che si è tolta, le parole della fashion blogger Chiara Ferragni. Madre amorevole. Donna in carriera. Fashion blogger di successo. La vita non potrebbe sorridere di più all’influencer più popolare d’Italia, che a settembre sposerà il suo amato Fedez. La 31enne di Cremona parla della sua ...

Chiara Ferragni e Fedez "svaligiano" Cartier - regali extra lusso prima delle Nozze : Shopping sfrenato per Chiara Ferragni e Fedez che nelle loro stories mostrano i loro ultimi acquisti. Niente vestiti o scarpe, ma gioielli e anche di grande valore. La coppia, ormai prossima alle...

Fedez e Chiara Ferragni regali di lusso prima delle Nozze : Shopping sfrenato per Chiara Ferragni e Fedez che nelle loro stories mostrano i loro ultimi acquisti. Niente vestiti o scarpe, ma gioielli e anche di grande valore. La coppia, ormai prossima alle nozze, durante la vacanza di famiglia in Sardegna si è concessa un piccolo regalo, magari il tradizionale regalo che si scambiano gli sposi prima del matrimonio, la coppia più cool del momento si è regalata due preziosi orologi e una collana di smeraldi ...

Chiara Ferragni e Fedez : niente regali di Nozze - ma donazioni per un fan bisognoso : Chiara Ferragni e Fedez futuri sposi: niente regali di nozze Il countdown alle nozze dell’anno, quelle tra Fedez e Chiara Ferragni, è iniziato (i due si sposeranno il 1 settembre) e il cantante e la fashion...

FEDEZ E CHIARA FERRAGNI/ "Nessun regalo per le nostre Nozze - aiuteremo uno o più dei nostri fan" : FEDEZ e CHIARA FERRAGNI, la coppia in vacanza in Sardegna si prepara per le nozze dell’anno con il piccolo Leone: ed intanto Fulvio Abbate dice dell'influencer...(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 18:30:00 GMT)

Fedez e Ferragni : "Niente doni di Nozze - ma donazioni : andranno a un fan che ha bisogno di noi. Raccontateci la vostra causa" : "Abbiamo deciso di non richiedere regali ai nostri invitati, ma aiutare in concreto uno o più dei nostri fan". Con un video apparso sul loro profilo social, la coppia Fedez-Ferragni annuncia la scelta: in occasione delle attese nozze, hanno chiesto agli ospiti di fare una donazione e il ricavato raccolto andrà a un follower che necessita il loro aiuto."Non vogliamo donare a una onlus, ma direttamente alla causa meritevole di uno di ...

