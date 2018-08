Non si parla più delle pensioni d' oro | congelato il taglio degli assegni oltre i 4mila

Andrea Mura si è dimesso - il deputato-velista cacciato dal M5S Non sarà più parlamentare : L'annuncio da parte dello stesso deputato dopo le polemiche sulle sue assenze in Aula e l'espulsione dal Movimento col quale era stato eletto in Parlamento. "In totale sono mancato a 7 sedute. Sono stato oggetto di un linciaggio mediatico senza precedenti, di accuse ignominiose basate su fatti inesistenti e agirò in tutte le sedi per difendere la mia reputazione" ha spiegato Mura.Continua a leggere

'Mi espellano pure - ma Non mi piego ai No Vax'. Parla Fattori - M5s - : E poi, è innegabile, paghiamo ancora gli spettacoli di tanti anni fa di Beppe Grillo, all'epoca in cui si era lasciato traviare da certi movimenti No Vax. Ora credo che lui si sia ricreduto, ma forse ...

“Non parlano a nome mio”. Corbyn rompe il silenzio sugli antisemiti nel Labour : Milano. Non possiamo parlare d’altro, della Brexit, di queste temperature africane a Londra, del cambiamento climatico, delle file all’ingresso in aeroporto, delle riserve di cibo e medicinali che dovremo fare quando usciremo dall’Unione europea senza un accordo, invece che continuare a discutere de

Napoli - parla l'immigrato ferito al Vasto : «Non lo so se è razzismo ma ho avuto molta paura» : «Adesso devo pensare a me e poi vedrò se restare o meno a Napoli. Non so se è razzismo, anche perché io qui non ho mai fatto casini». Queste le promemoria parole...

Daisy Oskue - parla il figlio del consigliere Pd : "Il razzismo Non c'entra. Non sapevamo che fare" : Quella che è stata soprannominata la "banda dell'uovo" ha colpito Daisy Osakue domenica 29 agosto a Moncalieri, Torino.I tre ragazzi italiani sono stati individuati e uno di questi è pure il figlio di un consigliere del Partito democratico, Roberto De Pascali. E proprio su di lui è ricaduta una parte dell'attenzione pubblica. Il motivo? I giorni immediatamente successivi all'aggressione a Daisy, la Sinistra - come da copione - ha iniziato a ...

Non solo polemiche per Call of Duty - un giocatore Non vedente fa parlare di sé : Le ultime settimane sono state indubbiamente turbolente per la serie Call of Duty, finita nell'occhio del ciclone per alcuni accadimenti meta-ludici: tutti avranno infatti letto delle vicissitudini del Pro Player Douglas "FaZe Censor" Martin che ha piantato la sexy meteorina Yanet Garcia a causa degli eccessivi impegni “lavorativi” imposti dai ritmi serrati delle competizioni ufficiali. Non è però fonte esclusiva di polemiche la serie Call of ...

Aggressione Daisy - parla il ragazzo alla guida dell’auto : “Giuro che il razzismo Non c’entra. Adesso vorrei solo chiedere scusa” : «Perché abbiamo lanciato le uova? Non sapevano cosa fare. L’abbiamo sentito dire in giro e lo abbiamo fatto anche noi. Comunque lo giuro il razzismo non c’entra nulla. Adesso vorrei solo chiedere scusa a Daisy». Un metro e novanta. Un ragazzone che ama fare sport ed è capace di stare dietro i fornelli per 18 ore filate. Occhiali, e sorriso simpatic...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 agosto 2018 : “figli miei perché Non parlate a Gesù?” : Messaggio della Madonna di Medjugorje, 2 agosto 2018: l'apparizione a Mirjana Dragicevic Soldo e le nuove parole della Santa Madre di Dio. "Figli miei perchè non parlate a Gesù?"(Pubblicato il Thu, 02 Aug 2018 13:23:00 GMT)

La7 - Corona vs conduttore : “Mi faccia parlare - Non mi va più bene la tecnica di coito interrotto”. Scontro con Malpezzi (Pd) : Subbuglio in più atti a L’Aria che Tira Estate (La7), avente per protagonista lo scrittore Mauro Corona, che prima ammonisce il conduttore, Francesco Magnani, e poi perde le staffe con la senatrice del Pd, Simona Malpezzi. Lo scrittore, in collegamento da Erto, prima rimprovera il conduttore per le interruzioni: “Fermo lì, mi deve far parlare, altrimenti me ne vado. La vostra tecnica di coito interrotto non mi va più bene”. Poi ...

Telese e Parenzo Non lo fanno parlare - Cencelli (ex Dc) si alza e se ne va. Mulé : “Errore grave : Non avete diviso il tempo” : Nella puntata del 31 luglio di In Onda, su La7, con David Parenzo e Luce Telese, in collegamento c’era, tra gli altri, Massimiliano Cencelli. Dopo quaranta minuti dall’inizio della trasmissione, l’ex esponente della Democrazia cristiana, quando i due conduttori gli hanno dato la parola, ha annunciato: “Mi avete fatto perdere un’ora di tempo. Ora me ne vado“. Battuta di Giorgio Mulé, di Forza Italia, che ha ...

Uomini e Donne - parla Emanuele : Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta da solo” : Uomini e Donne, Emanuele Mauti spiega ciò che pensa di Sonia e Federico: “Non spetta a me giudicare ciò che si commenta da solo” Qualche giorno fa un messaggio apparso sui social aveva fatto pensare che il cuore di Emanuele Mauti battesse ancora per Sonia Lorenzini. Come molti probabilmente già sanno, finita la storia con il […] L'articolo Uomini e Donne, parla Emanuele: Sonia e Federico? “Non giudico ciò che si commenta ...

Samsung Galaxy Note 9 Non arriverebbe in grigio e - ahinoi - è arrivato il momento di parlare di prezzi : La distanza che ci separa dalla conoscenza di ogni dettaglio sul conto di Samsung Galaxy Note 9 non la si misura più in mesi, ma in giorni L'articolo Samsung Galaxy Note 9 non arriverebbe in grigio e, ahinoi, è arrivato il momento di parlare di prezzi proviene da TuttoAndroid.

Salvini fa visita a Berlusconi ricoverato in ospedale per nuovi controlli : "Non si è parlato di politica" : Incontro di prima mattina in ospedale a Milano, tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Fonti vicine al leader leghista, parlano di un 'incontro cordiale'. Al San Raffaele, Berlusconi è per il terzo ...