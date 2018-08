No vax | scienza e stregoneria L' ignoranza che conviene alla politica

formiche

: Gente che per decenni s'è battuta contro la scienza e la ragione a proposito di cambio climatico ora invoca Galileo… - riotta : Gente che per decenni s'è battuta contro la scienza e la ragione a proposito di cambio climatico ora invoca Galileo… - Antonio_Tajani : Siamo il paese di Enrico Fermi e adesso vogliamo affidarci agli stregoni No Vax? vogliamo fare marcia indietro ed a… - comilara : RT @Antonio_Tajani: Siamo il paese di Enrico Fermi e adesso vogliamo affidarci agli stregoni No Vax? vogliamo fare marcia indietro ed affid… -

(Di lunedì 6 agosto 2018) La ricerca della conoscenza è certamente una caratteristica fondamentale della natura umana, tuttavia, in questioni che vanno dsalute,finanza passando per la, soprattutto in ...