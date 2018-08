No vax non siete i benvenuti | gelataio di Chiavari mette il cartello in

'Mi espellano pure - ma non mi piego ai No vax'. Parla Fattori - M5s - : E poi, è innegabile, paghiamo ancora gli spettacoli di tanti anni fa di Beppe Grillo, all'epoca in cui si era lasciato traviare da certi movimenti No Vax. Ora credo che lui si sia ricreduto, ma forse ...

No vax condannata per fake news : “21.658 bimbi danneggiati”/ Sui social : “Le bufale non sono più gratis” : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Le bufale no-vax non sono più gratis : Una rappresentante del movimento no vax di Modena, Magda Piacentini, è stata condannata a pagare 400 euro di multa per procurato allarme. Si tratta della prima sentenza di questo tipo in Italia. I fatti risalgono allo scorso febbraio quando a Modena vennero affissi numerosi manifesti che recitavano:

Giulia Grillo : "Mio figlio farà i 10 vaccini - ma non perché sono obbligatori. Informeremo meglio i no vax" : Qualche giorno ha rivelato di aspettare un bambino e al figlio farà fare tutte le vaccinazioni. Il ministro della Salute, Giulia Grillo, intervistata da Vanity Fair, racconta la sua vita e il suo lavoro: dalla gravidanza agli studi di medicina, dalla passione per il windsurf al legame con la sua terra, la Sicilia. Ripercorre la sua carriera politica e parla a lungo dei vaccini. I suoi primi annunci, con la proroga dell'autocertificazione ...

Vaccini - il Ministro Salvini : “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” : “Vaccini? Ho detto quello che ho sempre detto: non sono un no-vax, ho vaccinato i miei due figli, alcuni sono utili. Dico solo che dieci sono troppi. Al Ministro della salute ho chiesto solo il diritto a tutti i bimbi“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Circo Massimo. L'articolo Vaccini, il Ministro Salvini: “Non sono un no-vax ma 10 sono troppi” sembra essere il primo su Meteo Web.

Tra paure e falsi miti - in cosa credono (e non credono) i no vax : Per decenni sono stati considerati, a ragione, una svolta decisiva nella storia dell'umanità, capaci di estirpare rapidamente e a poco prezzo malattie che nei secoli hanno falcidiato l'umanità. È grazie ai vaccini che piaghe come il tifo, il vaiolo, la poliomielite, la tubercolosi, sembravano sconfitte per sempre. Oggi la situazione è molto diversa: scomparsa o sfumata la memoria di quelle terribili ...

Vaccini : in Usa aumentano le “esenzioni non mediche” - l’arma dei no vax : aumentano i ‘no‘ alle vaccinazioni infantili dovute a motivi non medici in alcune aree degli Stati Uniti, e con essi il rischio di epidemie prevenibili, sostengono Peter Hotez, Melissa Nolan, Jackie Nolan e Ashish Damania, esperti della National School of Tropical Medicine del Baylor College of Medicine e del Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, in un articolo su ‘Plos Medicine‘. Diciotto Stati ...