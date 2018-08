Nino Frassica si sposa con Barbara Exignotis | ‘Contentissimo | stiamo decidendo la data’

tvzap.kataweb

(Di lunedì 6 agosto 2018) “Non abbiamo ancora deciso la data ma ci sposeremo in Sicilia, solo con i familiari, e sono contentissimo”, parola di. L’attore e cabarettista messinese è infatti pronto per convolare a nozze con la sua, sua compagna già da dieci anni. Un anno fa il simpaticofaceva capolinea in cronaca a causa di un fastidioso malore, oggi invece per un lieto evento: un’ottima inversione di tendenza per lui che, prossimamente, dovrebbe tornare insieme con il resto del cast in Don Matteo 12.siconIl celeberrimo maresciallo Cecchini di Don Matteo sta infatti per attaccare il cappello, come si dice in gergo popolare. E lo ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni, nel numero in uscita il 7 agosto, sottolineando la sua felicità a riguardo: “Non abbiamo ancora deciso la data perché devo capire quando ...