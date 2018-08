Niccolò Bettarini mostra per la prima volta i segni delle coltellate su Instagram

Niccolò Bettarini mostra le cicatrici dell'aggressione. "Il dolore di ieri è la forza di oggi" : Niccolò Bettarini ha tolto il tutore e mostra su Instagram le cicatrici dell'aggressione. È trascorsa qualche settimana da quando il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano è stato accoltellato all'uscita dalla discoteca Old Fashion da Milano e da allora i follower sui social sono stati costantemente aggiornati sulle condizioni del ragazzo.Il 19enne ora sta bene e si gode le vacanze al mare a Viareggio. ...

Niccolò BETTARINI/ "Basta vita notturna - dopo l'aggressione ho ritrovato la fede" : dopo l'aggressione subita fuori da una discoteca milanese, NICCOLÒ BETTARINI è pronto a cambiare vita: "Ora inseguo il sogno di diventare calciatore".(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:21:00 GMT)

Niccolò Bettarini mostra le cicatrici dell'aggressione su Instagram. "Ribellarsi ancora" : Niccolò Bettarini ha tolto il tutore e mostra su Instagram le cicatrici dell'aggressione. È trascorsa qualche settimana da quando il figlio di Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano è stato accoltellato all'uscita dalla discoteca Old Fashion da Milano e da allora i follower sui social sono stati costantemente aggiornati sulle condizioni del ragazzo. Il 19enne ora sta bene e si gode le vacanze al mare a Viareggio. ...

Niccolò Bettarini mostra le ferite riportate dopo l’aggressione : la foto impressiona : Niccolò Bettarini mostra le ferite riportate dopo l’aggressione in discoteca: la foto e le sue parole colpiscono i fan Niccolò Bettarini, dopo l’aggressione subita fuori da una nota discoteca di Milano, sui social è tornato nell’ultimo periodo a mostrarsi più carico che mai. Con un’immagine postata su Instagram Stories, infatti, il figlio di Simona Ventura […] L'articolo Niccolò Bettarini mostra le ferite riportate ...

Niccolò Bettarini mostra i segni delle coltellate : "Ribellarsi - ribellarsi ancora" : Un mese fa il figlio dell'ex calciatore Stefano e della conduttrice Simona Ventura è stato vittima di una aggressione...

“Ecco cosa è rimasto sul mio corpo”. Niccolò Bettarini dopo le terribili coltellate : Sono in netto miglioramento le condizioni di salute di Niccolò Bettarini, il figlio della conduttrice Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini. Il giovane è stato accoltellato qualche settimana fa fuori da una discoteca milanese e ha rischiato seriamente la vita. Oggi è fuori pericolo e ha deciso di mostrare i segni della brutale aggressione. Lo ha fatto con una Instagram Stories, pubblicando una fotografia scattata al ...

MAURIZIO COSTANZO SHOW/ Ospiti e diretta : Niccolò Bettarini e il rapporto con Simona Ventura (Replica) : Torna questa sera l'appuntamento con le repliche del MAURIZIO COSTANZO SHOW su Rete 4. Ecco tutti gli Ospiti e gli argomenti di questa nuova puntata (Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 21:06:00 GMT)

Niccolò Bettarini cambia vita dopo l'aggressione : l'annuncio inaspettato : Niccolò Bettarini , il primogenito della celebre showgirl televisiva Simona Ventura e dell'ex calciatore Stefano Bettarini, è tornato alla ribalta della cronaca - dopo la terribile aggressione subita recentemente all'uscita da una nota discoteca milanese - per alcune sue dichiarazioni circa la sua vita ed i suoi impegni professionali. E' stato un ...

Niccolò Bettarini fa un annuncio importante dopo l’aggressione : Niccolò Bettarini dopo l’aggressione cambia vita: “Basta vita notturna” Circa un mese fa Niccolò Bettarini è stato incredibilmente aggredito davanti ad un noto locale a Milano. Un’aggressione tremenda, che avrebbe potuto costargli anche la vita. Cosa è successo? Il giovane, per difendere il suo amico da un gruppo di teppisti, ha cercato di difenderlo, ricevendo oltre 10 coltellate. Ovviamente è stato poi ricoverato ...

Niccolò Bettarini sta meglio e prende un’importante decisione per il suo futuro : Come sta il figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini? Le ultime dichiarazioni di Niccolò Bettarini Sono in netto miglioramento le condizioni di salute di Niccolò Bettarini, il figlio di Stefano e Simona Ventura. Il giovane è stato accoltellato qualche settimana fa fuori da una discoteca milanese e ha rischiato seriamente la vita. Per fortuna, […] L'articolo Niccolò Bettarini sta meglio e prende un’importante decisione per il suo ...

Niccolò Bettarini stronca Temptation Island : «Che roba falsa» e poi ci ride su : Insieme ai 4 milioni di telespettatori a guardare Temptation Island ieri sera c'era anche Niccolò Bettarini. Il figlio di Stefano e di Simona Ventura era a casa del padre a guardare...

Stefano Bettarini e Simona Ventura : Niccolò critica Temptation Island : Temptation Island, Simona Ventura e Stefano Bettarini: la stoccata di Niccolò E’ finita anche questa edizione di Temptation Island. Difatti proprio ieri sera è andata in onda l’ultima puntata del reality show più piccante della stagione estiva. Un epilogo non troppo fortunato per 2 delle 3 coppie rimaste. Cosa è successo? L’unica coppia a sopravvivere è stata quella composta da Raffaela Giudice e Andrea Celentano. Comunque sia ...

Niccolò Bettarini commenta Temptation Island : "Che roba falsa" : L'ultima puntata di Temptation Island (come tutta l'edizione, d'altronde) è stata un grande successo. Davanti alla tivù, a seguire gli ultimi falò delle coppie del programma estivo di Canale 5, c'erano più di 4 milioni di spettatori. Fra loro anche Stefano Bettarini, la compagna Nicoletta Larini e il figlio Niccolò: il trio ha commentato insieme il programma dal divano di casa e alcuni pareri, tra il serio e il faceto, sono finiti su ...

Niccolò Bettarini - resta in carcere uno dei 4 accusati/ Nuova bufera su Old Fashion prima del tentato omicidio : Niccolò Bettarini accoltellato: resta in carcere uno dei 4 accusati di aver aggredito il figlio di Simona Ventura. Nuova bufera sull'Old Fashion una settimana prima del tentato omicidio(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 12:07:00 GMT)