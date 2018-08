New York | seduta difficile per Sotheby' s

New York : si muove a passi da gigante Callaway Golf : Prepotente rialzo per la società che produce attrezzature da Golf , che mostra una salita bruciante del 2,07% sui valori precedenti. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...

Petrolio : in netto rialzo a New York : ANSA, - NEW York, 6 AGO - Petrolio in netto rialzo a New York in attesa dell'annuncio delle sanzioni Usa all'Iran. Il greggio viene scambiato a 69,35 dollari al barile , +1,26, .

SPILLO USA/ Quei complimenti a denti stretti del New York Times a Trump sull'occupazione : Il New York Times ha commentato i dati record dell'occupazione Usa che fanno il paio con l'aumento del Pil pari al 4,1% nel secondo trimestre.

Norwegian Air Shuttle - ora London-New York con Airbus A380 : Teleborsa, - Norwegian Air Shuttle è la prima compagnia low cost del mondo a utilizzare il grande quadrigetto Airbus A380. L'aereo da ieri 3 agosto 2018 viene utilizzato per i più affollati voli ...

Petrolio : a New York chiude in calo a 68 - 49 dlr : New York, 3 ago. (AdnKronos/Dpa) – Il Petrolio chiude in calo a New York. Il West Texas Intermediate (Wti) per settembre ha chiuso infatti a 68,49 dollari al barile, in calo di 0,47 dollari (-0,7%).L'articolo Petrolio: a New York chiude in calo a 68,49 dlr sembra essere il primo su CalcioWeb.

A New York corre Nrg Energy : Effervescente Nrg Energy , che scambia con una performance decisamente positiva del 3,71%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Nrg Energy più ...

New York : AIG si muove verso il basso : Aggressivo avvitamento per il colosso assicurativo statunitense , che tratta in perdita del 3,68% sui valori precedenti. L'analisi settimanale del titolo rispetto allo S&P-500 mostra un cedimento ...

Vola a New York Tripadvisor : Brilla Tripadvisor , che passa di mano con un aumento del 4,18%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Tripadvisor ...

New York : su di giri General Mills : Ottima performance per General Mills , che scambia in rialzo del 3,96%. A livello comparativo su base settimanale, il trend di General Mills evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline ...

New York : mette il turbo J.M. Smucker : Grande giornata per J.M. Smucker , che sta mettendo a segno un rialzo del 5,39%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che J.M. Smucker mantiene forza ...

Vola a New York Fluor : Grande giornata per Fluor , che sta mettendo a segno un rialzo del 6,75%. Comparando l'andamento del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, si nota che Fluor mantiene forza relativa positiva in ...

Callaway Golf - prevale lo scenario rialzista a New York : Protagonista la società che produce attrezzature da Golf , che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'11,10%. Il confronto del titolo con il World Luxury Index , su base settimanale, mostra ...

A New York - forte ascesa per Abercrombie & Fitch : Brillante rialzo per la società americana dell'abbigliamento giovanile , che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 4,55%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza ...