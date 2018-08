New Mexico | trovati in una baracca 11 bambini ridotti alla fame

Orrore in New Mexico : in una baracca 11 bimbi costretti alla fame : Undici bambini costretti alla fame e segregati in una baracca da terzo mondo. È lo scenario che si sono trovati davanti le autorità in Nuovo Messico. Gli agenti sono intervenuti dopo una segnalazione. I bambini hanno un'età compresa tra uno e 15 anni ed erano vestiti di stracci, sporchi e molto magri. Con loro anche tre donne che si ritiene siano le madri. "Faccio il poliziotto da trent'anni - ha commentato Jerry Hogrefe, ...

