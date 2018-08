Nella fabbrica dei troll di San Pietroburgo “Dobbiamo creare disordine in Occidente” 

Volkswagen annuncia : la nuova T-Cross sarà prodotta Nella fabbrica Navarra : Sarà lo stabilimento Volkswagen Navarra (Spagna) a produrre l’inedito crossover T-Cross . Lo ha annuncia to ieri Andreas Tostmann, Responsabile per Produzione e Logistica di...

Alpine - Viaggio Nella fabbrica della A110 : Dieppe, un luogo mitologico per i motori. Qui, nel 1946, Jean Rédelé diviene a soli 24 anni il più giovane concessionario di Francia, prendendo le redini dell'azienda del padre Emile, legata al marchio Renault. Fermamente convinto dell'importanza del motorsport nel successo commerciale di una vettura, a 28 anni inizia a partecipare alle competizioni, vincendo tempo dopo il primo Rally di Dieppe con una 4CV. Così, questo giovane dalle grandi ...

Oggi in edicola : viaggio Nella fabbrica bresciana dei droni : nella pagina degli Spettacoli facciamo il punto sul programma dell'attesissima kermesse musicale. Per I primi della classe Oggi pubblichiamo i migliori risultati degli studenti del Golgi di Breno e ...

Referendum Svizzera - stop agli investimenti Nella fabbricazione di armi. Oltralpe è battaglia : Referendum Svizzera , stop agli investimenti nella fabbricazione di armi. Oltralpe è batt agli a stop agli investimenti pubblici nella fabbricazioni di armi. È il quesito al quale saranno chiamati a votare tutti i cittadini della federazione elvetica. Una scelta che divide il paese ma che affonda le sue radici culturali in una visione che da sempre contrappone […] L'articolo Referendum Svizzera , stop agli investimenti nella fabbricazione di ...

Nella fabbrica delle supernovae esplode una stella : a farla a pezzi però è un enorme buco nero : Sembrava l’esplosione di una supernova, come tante se ne osservano ormai nell’universo. Anche perché le coppia di galassie monitorate da un team di 36 scienziati provenienti da 26 istituzioni di tutto il mondo si trovavano in un’area di cielo così ricca di esplosioni da essere stata ribattezzata la “fabbrica delle supernovae”. Ma il segnale proveniente dalla coppia di galassie era in realtà prodotto da un evento ...