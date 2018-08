' Ndrangheta | presunto boss vuole portare la statua della Madonna | bloccata processione

PROCESSIONE ZUNGRI - PRESUNTO BOSS VUOLE PORTARE LA MADONNA/ Ultime notizie Calabria - paese blocca ‘ Ndrangheta : ZUNGRI , Calabria : PRESUNTO BOSS dell'ndrangheta VUOLE PORTARE la MADONNA della Neve in PROCESSIONE per le vie del paese : il Comune e i Carabinieri si ribellano e blocca no tutto(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 18:42:00 GMT)

Bordighera - neo consigliere comunale fotografato al funerale del presunto boss di ‘ Ndrangheta : 3 interpellanze al sindaco : Un neo consigliere comunale immortalato mentre si trovava al funerale del presunto boss della ‘ndrangheta. Fotografie che fanno il giro del web e diventano oggetto di discussione della prima riunione del consiglio comunale appena eletto. Succede a Bordighera , in provincia di Imperia, comune che il Consiglio dei ministri aveva sciolto nel 2011 per infiltrazioni mafiose. E che due anni dopo ha visto annullato il decreto di scioglimento da ...

Paura in strada - colpi di mitra davanti al ristorante : ucciso presunto boss di 'Ndrangheta : L'agguato in pieno giorno in una strada affollata e davanti ad un ristorante. I killer sono giunti in auto e non hanno esitato sparare all'impazzata con armi corte e lunghe. Bersaglio un 63enne ritenuto dagli inquirenti un elemento di spicco della 'ndrangheta della Sibaritide attualmente libero.Continua a leggere