NBA – Allen Iverson incorona Russell Westbrook | “mi ricorda me Gioca ogni partita come

NBA – Jayson Tatum si allena con Kobe Bryant : “quanto è importante migliorare per te?” [FOTO] : Jayson Tatum, stella dei Boston Celtics, si allena con Kobe Bryant per migliorare le sue abilità durante l’offseason Non è stato eletto rookie of the year, ma per l’importanza avuta in campo per Boston Jayson Tatum merita una menzione d’onore. Il giovane rookie draftato dai Celtics alla numero 3 lo scorso anno, ha stupito tutti prendendosi la squadra sulle spalle dopo l’infortunio di Gordon Hayward. Nonostante i limiti legati all’età, ...

Basket NBA : Sergio Scariolo sarà assistente di Nick Nurse ai Toronto Raptors - è il secondo allenatore italiano dopo Messina a fare il grande salto : Non c’è più soltanto Ettore Messina tra gli allenatori italiani sbarcati nella NBA. Da poche ore, anche Sergio Scariolo è arrivato ufficialmente nella massima lega professionistica americana. La destinazione, per il coach bresciano, è quella dei Toronto Raptors col ruolo di vice di Nick Nurse. Stando alle notizie provenienti dall’altra parte dell’Oceano, Scariolo sarebbe stato fortemente voluto dal GM dei Raptors, Masai ...

NBA - Luke Walton chiede consigli a Tyronn Lue su come allenare LeBron James : passata solo una settimana dal passaggio di LeBron James ai Los Angeles Lakers e mancano ancora diversi mesi al suo esordio in maglia gialloviola, per coach Luke Walton è già tempo di mettersi al ...

NBA Summer League - scontro in campo tra Grayson Allen e Trae Young : Nel mondo della pallacanestro, ci vuole davvero molto poco a crearsi una fama o un'etichetta. Quella di Grayson Allen è sicuramente di "attaccabrighe", frutto di quattro anni a Duke in cui il suo ...

NBA - l’allenamento di Tatum è mostruoso : il fenomeno dei Celtics è diventato una “macchina” [VIDEO] : Jayson Tatum ha impressionato tutti per la sua maturità nella prima stagione ai Celtics, ma sta continuando a migliorare… Jayson Tatum è stato “quasi” il Rookie of the year dell’ultima stagione, alle spalle di un super Simmons, ma il suo impatto sull’NBA è stato ugualmente clamoroso. I Boston Celtics, privi di Hayward e Irving, sono andati avanti nei playoff sino alla finale di conference anche grazie alle sue ...

NBA Awards - Harden incoronato MVP. Simmons miglior rookie - Casey allenatore dell'anno : Stanotte a Santa Monica sono stati consegnati i premi stagionali della lega professionistica americana di pallacanestro

NBA - licenziato - da Toronto - e premiato : è Dwane Casey il miglior allenatore dell'anno : licenziato dalla propria squadra eppure premiato, da tutti: un mese fai dai suoi colleghi, che gli avevano assegnato il premio di allenatore dell'anno dell'associazione allenatore , ora dalla lega ...

NBA - assegnate tutte le panchine : ecco chi sono e dove alleneranno i nuovi head coach : Confermato un allenatore ad interim , J.B. Bickerstaff a Memphis, , la offseason ha portato a ben otto cambi sulle panchine NBA. Tra le piazze più importanti che vedranno nuovi allenatori protagonisti ...

Basket - Serie A : Larry Brown - leggendario coach NBA - è il nuovo allenatore della Fiat Torino : Sembrava una boutade come tante, quella dell’Auxilium Torino sponsorizzata Fiat. E invece no, la famiglia Forni faceva sul serio: da pochi minuti, Larry Brown, 78 anni, tra i coach più leggendari di tutta la storia della NBA, è il successore di Paolo Galbiati (che rimane come vice) come capo allenatore della società torinese. Parlare di Larry Brown è come parlare di più di cinquant’anni della storia della pallacanestro. Da giocatore, ...

NBA - Niente Raptors per Ettore Messina : è Nick Nurse il nuovo allenatore di Toronto : ... di una carriera che lo ha visto esibirsi in panchina fin dalla giovanissima età di 23 anni, guida tecnica del Grand View College , il più giovane di sempre nel mondo del college basketball USA, . ...

NBA - la serata da record di Steph Curry : 9 triple a segno - battuto il primato di Ray Allen : OAKLAND, CALIFORNIA — Non ne ha segnata una, non due o tre, ma nove — totale che gli ha permesso di stabilire un nuovo record per le finali NBA, avendo battuto il primato di 8 appartenuto fino a oggi ...