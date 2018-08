Napoli | visite per Malcuit | poi firma

Calciomercato Napoli - iniziate le visite mediche di Malcuit : giocatore arrivato a Villa Stuart : Acconciatura stravagante, maglia con il numero 13 stampato sopra e tanta voglia di cominciare una nuova avventura della propria carriera. Kevin Malcuit è arrivato a Villa Stuart per sostenere le ...

Calciomercato Napoli - visite per Sabaly. Su Arias anche l'Atletico Madrid : A Dimaro continua la preparazione del Napoli, sempre al lavoro con Carlo Ancelotti in attesa dei prossimi impegni e dell'inizio della stagione. Intanto i tifosi aspettano i nuovi rinforzi, il sogno ...

Napoli - visite mediche per Karnezis : nel pomeriggio la firma : Adesso la porta del Napoli è al sicuro. Dopo le visite mediche di Meret nella giornata di ieri, oggi è stato il turno di Orestis Karnezis, portiere in arrivo dall'Udinese. Il greco classe '85 ha ...

Napoli - Ghoulam ancora operato. Visite mediche per Meret : Via vai di calciatori azzurri oggi a Villa Stuart, vecchi e nuovi. Faouzi Ghoulam è stato operato questa mattina dal professor Mariani, assistito dal medico sociale del Napoli, Alfonso De Nicola. Il ...

Fabian Ruiz al Napoli / Calciomercato - visite mediche effettuate dal centrocampista spagnolo : Fabian Ruiz al Napoli, Calciomercato: visite mediche effettuate dal centrocampista che arriva dal Betis Siviglia per sostituire Jorginho partito verso il Manchester City di Guardiola.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 19:10:00 GMT)

Calciomercato Napoli - Fabian Ruiz in arrivo in Italia : nel pomeriggio di oggi le visite mediche : Il centrocampista spagnolo è in arrivo in Italia, sbarcherà a Roma nel pomeriggio e poi svolgerà le visite mediche con il club azzurro Giornata di visite mediche in casa Napoli, si è sbloccata infatti la trattativa per Fabian Ruiz. Il calciatore è in viaggio verso l’Italia, sbarcherà a Roma e sosterrà i test fisici a Villa Stuart prima di firmare il contratto che lo legherà alla società del presidente De Laurentiis. A sottoporsi alle ...