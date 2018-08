Napoli | Hysaj | ' Col Liverpool brutta sconfitta Ancelotti ci dà forza e serenità'

Ag. Hysaj : 'Il Napoli gli ha negato il trasferimento al Chelsea. Sul rinnovo...' : L'agente Mario Giuffredi ha parlato ai microfoni di RMC Sport : 'Juventus, Inter, Roma, Milan hanno fatto un grande mercato. Il Napoli e la Lazio poco perché erano già squadre importanti, hanno mosso soprattutto quelle di alta classifica. Mi aspettavo ...

Napoli - De Laurentiis blinda Hysaj : Il Corriere dello Sport fa il punto sul futuro di Elseid Hysaj . Il calciatore del Napoli può presto rinnovare il contratto eliminando la clausola attualmente presente.

Hysaj : 'A Napoli sto benissimo. Ancelotti è un grandissimo allenatore - vogliamo vincere qualcosa di importante' : Hanno acquistato il miglior calciatore al mondo, ma per me vince la squadra, il gruppo, non il singolo. Darò il massimo e dimostrerò tutto il mio valore, Forza Napoli Sempre' Comments comments

Napoli - novità sul futuro di Hysaj : Il futuro di Elseid Hysaj potrebbe essere ancora a Napoli . Secondo quanto rivela La Gazzetta dello Sport , il procuratore del terzino albanese, Giuffredi, è atteso a Dimaro per discutere con la società partenopea il rinnovo fino al 2023.

Arias a un passo dal Napoli : le cifre - blindati Hysaj e Zielinski : Intanto il club del presidente De Laurentiis è al lavoro per blindare un altro terzino destro, l'albanese Hysaj e il centrocampista polacco Zielinski : sempre secondo la Gazzetta dello Sport , per ...

Napoli - agente Hysaj : “Sarri lo voleva al Chelsea” : “Il futuro di Hysaj? Diciamo che avrebbe potuto seguire Sarri al Chelsea e anche De Laurentiis ha ammesso che il tecnico dei blues voleva 3/4 azzurri, cosa vera. Ora è concentrato sul presente, e con Ancelotti potrà anche proporsi in fase offensiva, mentre con mister Sarri la priorità era la fase difensiva. Rinnovo col Napoli? Sarò a Dimaro anche per questo motivo, ne parleremo e vedremo se c’è volontà da entrambe le ...

Napoli - Hysaj : “crediamo allo scudetto” : “Lo scudetto? Noi crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire”. Lo ha detto Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli. Il difensore a Dimaro sta iniziando la sua quarta stagione in azzurro che sarà caratterizzata dalla sfida alla Juventus di Ronaldo: “Con Ronaldo alla Juventus e Ancelotti al Napoli – ha detto in un’intervista a Sky Sport – sarà una bella lotta, c’è anche ...

Napoli - Hysaj : “crediamo allo scudetto” : “Lo scudetto? Noi crediamo in tutte le competizioni, poi vedremo come andrà a finire”. Lo ha detto Elseid Hysaj, terzino albanese del Napoli. Il difensore a Dimaro sta iniziando la sua quarta stagione in azzurro che sarà caratterizzata dalla sfida alla Juventus di Ronaldo: “Con Ronaldo alla Juventus e Ancelotti al Napoli – ha detto in un’intervista a Sky Sport – sarà una bella lotta, c’è anche ...

Napoli - Hysaj : 'Ronaldo? Noi abbiamo Ancelotti. E' un grande - di Sarri resterà il gioco' : Sarri "ha lasciato il bel gioco" dell'anno scorso, ma bisogna guardare avanti con fiducia: "Sarà un campionato bellissimo - ammette Hysaj su Sky Sport, direttamente dal ritiro di Dimaro - sarà una ...

Napoli - Hysaj infiamma il pre campionato : 'Lotteremo su tutti i fronti' : Il terzino del Napoli , dal ritiro di Dimaro Folgarida, ha parlato ai microfoni di Sky Sport ed è parso entusiasta dei metodi di lavoro del nuovo allenatore dei partenopei.' Ancelotti ha le sue idee: ...

Napoli - Hysaj : 'Con Ancelotti e Cristiano Ronaldo sarà una super Serie A' : Elseid Hysaj , difensore del Napoli, ha parlato a Sky Sport per fare il punto sui primi giorni di ritiro e della stagione che sta iniziando: 'sarà un bellissimo campionato, soprattutto con gli arrivi di Cristiano Ronaldo alla Juventus e Ancelotti qui. ...