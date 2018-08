Myss Keta | al suo concerto c’è anche Massimo D’Alema | ecco la foto insieme “Non siamo

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 6 agosto 2018) Non serve aver letto Roland Barthes per sapere che le, certe, trattengono in sé tutto lo spirito di un tempo storico o emotivo. E quella postata il primo agosto dasulla sua pagina Facebook ha dell’epocale. Si vede, sì proprio lui, in maniche di camicia, in posa felice accanto all’idolo pop alternative-meneghino-tricolore del futuro, icona incontrastata dell’universo queer, clubbing e bdsm, con tanto di foulard nero d’ordinanza a occultarle il visoagli occhiali da sole neri. Alle loro spalle, il palcoscenico di un. Altro che Francesco De Gregori o Inti Illimani: il fu premier post-comunista non è un nostalgico, si tiene aggiornato, ausculta il cuore della sinistra a venire e quindi ascolta, e forse pure Bello Figo. “Guardate chi è venuto a sentirmi stasera! Grazie, nonpiù amanti ma saremo sempre amici” ...