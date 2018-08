Musical.ly diventa TikTok : Ecco la nuova app per condividere micro video Musicali : Musical.ly viene acquistata da TikTok . Già in distribuzione la nuova app che trasforma Musical.ly in TikTok su Android ed iOS Musical.ly diventa TikTok: Ecco la nuova app per condividere micro video musicali Musical.ly e TikTok si sono fuse in un’unica applicazione. Infatti dopo l’acquisizione di Musical.ly da parte di TikTok, formalizzata qualche giorno fa, Ecco […]

La storia di Selinunte diventa Musical. La prima in scena domani in un contesto unico : Un ritorno alla tradizione melodica di stampo italiano che potrebbe rinverdire fasti in declino, sebbene esista un pubblico esigente ancora in grado di dare a questi spettacoli il massimo dell'...

Ungheria - giornale vicino a Orban contro Billy Elliot : “Fa diventare gay”. Stop al Musical a Budapest : “La campagna negativa delle ultime settimane sulla produzione di Billy Elliot ha fatto crollare la vendita di biglietti in modo considerevole”. L’annuncio arriva da Szilveszter Okovacs, direttore dell’Opera nazionale ungherese, che al giornale online ungherese 444.hu spiega di avere dovuto annullare 15 rappresentazioni del musical a Budapest a seguito di una campagna mediatica omofoba. Ispirato al film del registra ...

La vita di Michael Jackson diventa un Musical di Brodway : Spettacolo Imbrattata la stella di Michael Jackson a Hollywood, a ripulirla ci pensa Paris Scienza La scienza spiega la mossa antigravità di Michael Jackson Spettacolo Beyoncé e Jay-Z, su Tidal il ...

La vita di Michael Jackson diventa un Musical di Brodway : Indietro 20 giugno 2018 2018-06-20T11:14:24+00:00 ROMA – Le hit, il successo e le iconiche coreografie. La vita di Michale Jackson diventa un musical di Brodway. In teatro nel 2020. A produrlo gli eredi della popstar, la Michael Jackson Estate, e il Columbia Live Stage. Il progetto, ancora senza titolo, sarà scritto dal premio Pulitzer Lynn […] L'articolo La vita di Michael Jackson diventa un musical di Brodway proviene da NewsGo.