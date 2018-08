Mourinho | “senza rinforzi stagione difficile per il Manchester Utd”

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 agosto 2018) Senzasarà “una” per ilUnited. E’ l’avvertimento lanciato da Joséai dirigenti del club dell’Old Trafford dopo la sconfitta subita dalla squadra nell’amichevole con il Bayern Monaco, l’ultima prima dell’inizio della Premier League nel prossimo weekend. Il mercato in Inghilterra chiude giovedì e il tecnico, come da lui ribadito più volte in questi giorni, non è contento della rosa a disposizione. “Il mio Ceo sa quello che voglio e ho ancora qualche giorno per aspettare e vedere cosa succede”, dice lo Special One attraverso il canale tematico dello United. “I nostri avversari sono molto forti e hanno già squadre fantastiche. Oppure stanno investendo in maniera importante come il Liverpool, che sta comprando tutto e tutti. Se non miglioriamo la nostra squadra sarà una ...