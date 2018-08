Motovedette | sul decreto è battaglia Pd-Lega Dem | “Respinti nostri emendamenti sul

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le Motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 luglio : Esclusivo – Il “metodo” per far salire sulle Motovedette chi rifiuta di tornare in Nord Africa“ : Canale di sicilia “Libia, barconi affondati con i migranti a bordo” Fonti militari: “I guardacoste così li costringono a salire sulle motovedette” di Fabrizio D’Esposito e Antonio Massari Toh che sbadati! di Marco Travaglio Ora che anche la Corte d’Assise di Palermo conferma come la trattativa Stato-mafia non frenò né bloccò le stragi, ma anzi le favorì, le accelerò o addirittura le provocò, da via D’Amelio a Palermo a via Fauro a Roma, ...