Motovedette alla Libia | sul dl è lite Pd-Lega Dem | “Respinti nostri emendamenti sul

Dare Motovedette alla Libia è costituzionale? : Se ne discuterà oggi alla Camera durante la votazione su un decreto legge sull'immigrazione: i critici dicono che equivarrebbe a fare dei respingimenti The post Dare motovedette alla Libia è costituzionale? appeared first on Il Post.

Dopo l'approvazione al Senato con una larga maggioranza, oggi sarà la Camera dei Deputati a doversi esprimere sul decreto per la cessione di navi alla Libia, le 12 unità navali che il governo italiano, nel tentativo di rallentare i flussi migratori verso l'Italia, aveva promesso nelle ultime settimane.Il decreto prevede la cessione a titolo gratuito di dieci unità navali CP classe 500 in dotazione alle Capitanerie di Porto e di due vedette

Migranti - il Pd si divide sul decreto per le Motovedette alla Libia. E riemergono le differenze sulla linea Minniti : Nel Pd non si vuole sconfessare la politica che fu di Minniti e quindi di aiuto della Libia, ma dall'altro non si può offrire sponda a Salvini. Per Leu invece, con Laura Boldrini in testa, il decreto ...

Il voto "bulgaro" sulle Motovedette alla Libia. Associazioni e Ong : "Soli contro tutti" : Quel voto ha rafforzato la convinzione, amara, di essere soli contro (pressoché) tutti. contro il "ministro della deportazione" e dei porti sbarrati, al secolo Matteo Salvini, certo, ma questo ormai era chiaro da tempo. Ma ciò che nel mondo delle Ong ha creato sconcerto, delusione, rabbia, è il voto, "silenziato" dalla quasi totalità dei media nazionali, con il quale ieri il Senato ha approvato il disegno di legge di ...

Danilo Toninelli : “Daremo alla Libia fino a 12 Motovedette - ma supportiamo l’Unhcr sui diritti umani” : Il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, incontrando i rappresentanti dell'Unhcr (l'Alto commissariato Onu per i rifugiati), ribadisce la cessione di 12 motovedette alla Libia. L'operazione si inserisce nel cosiddetto "Piano Salvini", messo a punto dal ministro dall'Interno per potenziare le forze libiche impegnate nella lotta all'immigrazione illegale.Continua a leggere

