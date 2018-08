Motorola Moto Z3 Play | la forza è tutta negli accessori La prova di GQ

Motorola Moto G6 Plus Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Motorola Moto G6 Plus è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Motorola Moto G6 Plus Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Motorola Moto G6 Plus? Stai pensando di Comprare Motorola Moto G6 Plus? In […]

Motorola Moto G6 Plus Cover : Ecco Le Migliori Da Comprare : Motorola Moto G6 Plus è uno smartphone molto interessante e anche bello: andiamo a vedere le Migliori Cover e custodie per proteggerlo da urti, cadute, graffi e rotture improvvise. Motorola Moto G6 Plus Cover e custodie Migliori per proteggerlo Hai appena comprato Motorola Moto G6 Plus? Stai pensando di Comprare Motorola Moto G6 Plus? In […]

Motorola presenta il suo primo dispositivo con supporto alle reti 5G : Nella serata di giovedì 2 agosto Motorola ha presentato il suo primo smartphone con supporto alle reti 5G, la prossima tecnologia per le reti mobili che promette velocità ben oltre il Gigabit al secondo, grazie ad un nuovo MotoMod che arriverà sul mercato ad inizio 2019. Il Moto Z3 annunciato va a collocarsi al top della gamma attuale di smartphone del produttore statunitense – parte della galassia Lenovo -, ma a guardare la scheda ...

Motorola annuncia il primo dispositivo compatibile 5G : Con la rete 5G e la realtà aumentata gli studenti potranno visitare un monumento storico, rivivere discorsi memorabili o collaborare in tempo reale a progetti con studenti di tutto il mondo. Per ...

Motorola Moto Z3 è ufficiale ed è il primo smartphone pronto per il 5G : Motorola ha presentato ufficialmente Moto Z3, il primo dispositivo della casa pronto per le future connessioni 5G. Disponibile per adesso solo negli Stati Uniti come […] L'articolo Motorola Moto Z3 è ufficiale ed è il primo smartphone pronto per il 5G proviene da TuttoAndroid.

Motorola Moto Z3 è il primo smartphone pronto per il 5G : (Foto: Motorola) Sarà il primo smartphone compatibile con le reti 5G e l’ha svelato nella serata di ieri Motorola: è Moto Z3, variante potenziata del Moto Z3 Play già uscito anche da noi e disponibile per il momento solo in esclusiva con l’operatore statunitense Verizon. Rispetto all’edizione già in commercio del telefono, Moto Z3 vanta un processore Snapdragon 835, una doppia fotocamera da 12 Mpixel e altre piccole migliorie, ...

Motorola Moto Z3 Ufficiale : Bellissimo - potente e non troppo costoso : Lenovo presenta a Chicago il nuovo Motorola Moto Z3 che si presenta con un hardware interessante, design studiato e prezzo competitivo Motorola Moto Z3: Scheda tecnica, prezzi e data di uscita Lenovo nell’evento dedicato alla stampa di Chicago ha presentato nella notte (Ora Italiana), il nuovo smartphone di punta, il Motorola Moto Z3, che sebbene […]

Motorola è la prima al mondo a rendere uno smartphone compatibile col 5G : ecco Moto Mod 5G - foto - : Il prodotto è riservato al mercato statunitense, nel quale sarà disponibile a partire dal 16 agosto Motorola ha fatto, nelle ultime ore, un annuncio storico per certi versi, presentando una nuova Mod ...

Motorola One : Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo : nuovi smartphone Motorola in arrivo domani 2 agosto. Motorola One e Motorola One Power saranno due dispositivi con Android 8.1 Stock e display dalle dimensioni generose Motorola One: Ecco i nuovi super smartphone economici di Lenovo Motorola ha in programma un evento domani a Chicago, nella sua sede principale, dove potrebbe presentare diversi dispositivi tra […]

Xiaomi Mi Note 4 e Motorola One sarebbero stati certificati dal TENAA : Arrivano novità in merito a due prodotti di case molto diverse, Xiaomi e Motorola, uniti dal fatto che entrambi sarebbero passati dal TENAA L'articolo Xiaomi Mi Note 4 e Motorola One sarebbero stati certificati dal TENAA proviene da TuttoAndroid.

Recensione Motorola Moto Z3 Play : il consueto ottimo Moto - super sottile e compatibile con i MODS : Abbiamo provato Motorola Moto Z3 Play, la terza generazione di Moto Z compatibili con i moduli Moto MODS. Nella nostra Recensione ve ne raccontiamo per filo e per segno ogni particolare. L'articolo Recensione Motorola Moto Z3 Play: il consueto ottimo Moto, super sottile e compatibile con i MODS proviene da TuttoAndroid.

Moto Z3 Play - la recensione : Motorola insiste con lo smartphone modulare : I telefoni della serie Moto Z di Motorola non sono oggetti facili da realizzare. Nati nel 2016, forti di un intelligente sistema di espansione modulare ad aggancio magnetico, le loro evoluzioni negli anni hanno dovuto sempre prendere in considerazione la compatibilità con gli accessori realizzati per il primissimo modello. Il Moto Z3 Play di quest’anno non è diverso: ha il compito di mantenersi compatibile con i moduli prodotti finora da ...