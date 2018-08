Motomondiale | GP Austria 2018 | programma | orari e come vederlo su Sky e TV8

oasport

(Di lunedì 6 agosto 2018) Neanche il tempo di respirare che è subito venuto il momento del GP d’, undicesimo round del. Reduce dalla doppietta Ducati di Brno (Repubblica Ceca) in MotoGP, il Circus torna subito in scena su un tracciato assai favorevole alla Rossa. Le vittorie di Andrea Iannone e di Andrea Dovizioso negli ultimi due anni parlano chiaro. Ed è proprio il forlivese ad arrivare all’appuntamento con il vento in poppa, dopo il successo in Repubblica Ceca davanti al compagno di squadra Jorge Lorenzo. Una vittoria che fa bene al morale della squadra e dimostra che la GP18 è una gran moto, capace di andar forte anche su tracciati, sulla carta, non così adatti. Su una pista “stop&go” la D16 può imprimere il proprio marchio anche se la partita per il Mondiale sembra già chiusa. Marc Marquez, se non vince, va comunque a podio ed il suo vantaggio sul secondo ...