MotoGp – Test Brno | l’aggiornamento delle 14 00 | i TEMPI a metà giornata

MotoGp – Test Brno : la Yamaha con un uomo in meno oggi in pista in Repubblica Ceca : Un uomo in meno in pista oggi, a Brno, per i Test di MotoGp, in casa Yamaha: Maverick Vinales salta il lavoro di oggi, ecco i motivi Dopo il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della categoria regina sono nuovamente in pista, oggi, a Brno, per una importante giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che sta affrontando un periodo buio, ...

MotoGp 2018 - Brno : dal GP alla giornata di test : Da Brno a Brno: per avvicinarsi al meglio al GP d'Austria i team della MotoGP restano in Repubblica Ceca per svolgere una giornata di test. Dalle 10 alle 18 proveranno le ultime novità anche in base a ...

MotoGp – Valentino Rossi ci mette una pezza a Brno : “soddisfatto sì - ma non contento! E sui test di domani…” : Le parole di Valentino Rossi dopo il quarto posto di oggi al Gp della Repubblica Ceca: le sensazioni del Dottore dopo la gara di Brno Andrea Dovizioso ha ritrovato la vittoria oggi a Brno: speciale doppietta Ducati al Gp della Repubblica Ceca, con Jorge Lorenzo che ha chiuso la gara alle spalle del suo compagno di squadra, regalando una grande soddisfazione al team di Borgo Panigale. Terzo posto per Marc Marquez, seguito da Valentino Rossi ...

MotoGp - Test Repubblica Ceca 2018 : domani si gira! Programma - orari e tv : Il Mondiale MotoGP rimane a Brno dopo la disputa del GP di Repubblica Ceca 2018. Sulla storica pista Ceca, infatti, si svolgerà una giornata di Test prevista per lunedì 6 agosto: giornata importante a disposizione delle varie scuderie e dei piloti che potranno provare delle nuove soluzioni e dei nuovi set-up in vista della seconda parte di stagione. La Yamaha potrebbe provare delle soluzioni innovative di elettronica, la Honda cercherà di ...

MotoGp - GP Brno. Warm up : Andrea Dovizioso in testa - 3° Marc Marquez - 10° Valentino Rossi : La gara di MotoGP scatta alle 14: seguila in LIVE STREAMING aperto a tutti su skysport.it e sull'app di Sky Sport. 1 A. Dovizioso 1:56.177 2 J. LORENZO +0.096 3 M. Marquez +0.113 4 C. CRUTCHLOW +0.

MotoGp – Valentino Rossi non si monta la testa a Brno : “contento - ma se guardi i fogli delle prove…” : Le sensazioni di Valentino Rossi dopo il secondo posto di oggi nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca: le parole del Dottore a Brno Era da Sepang 2016 che Andrea Dovizioso non riusciva a conquistare una pole position: oggi, riposato grazie alla breve pausa estiva, il forlivese della Ducati ha fermato il cronometro sull’1.54.689 nelle qualifiche di oggi a Brno, conquistato la prima casella in griglia di partenza per il Gp della ...

MotoGp - GP Brno. Libere 3 : Valentino Rossi in testa - 2° Danilo Petrucci - 10° Andrea Dovizioso : Il sabato di Rossi inizia nel migliore dei modi. Sul circuito di Brno, dove Valentino è il pilota in attività più vincente con 7 successi, il pilota della Yamaha chiude davanti a tutti nelle Libere 3 ...

MotoGp - Stoner intenzionato a lasciare il ruolo di tester della Ducati : individuato già il suo sostituto : Il team di Borgo Panigale ha individuato in Alvaro Bautista il pilota che potrebbe sostituire Casey Stoner nel ruolo di tester La decisione sembra ormai essere stata definitivamente presa, Casey Stoner non ha intenzione di continuare a ricoprire il ruolo di tester in Ducati. AFP/LaPresse Una scelta maturata nel corso delle ultime settimane, che hanno spinto l’australiano a comunicarlo con largo anticipo al team di Borgo Panigale, che ...

MotoGp - la Dorna svela le date provvisorie dei test pre-stagionali : si comincia a Valencia : Varato il calendario dei test pre-stagionali di MotoGp 2018/2019, che inizieranno come di consueto a Valencia dopo l’ultima gara di quest’anno La Dorna ha annunciato il calendario provvisorio dei test invernali per la stagione 2018/2019. Novità dell’anno prossimo anche la MotoE, che svolgerà una serie di test prima del via del campionato. Si inizia a Valencia, nel consueto appuntamento dopo l’ultimo Gp ...

MotoGp - GP Brno. Prove libere : Dani Pedrosa in testa - 5° Andrea Dovizioso - 7° Valentino Rossi : LIVE 14:54 3 ago libere 2 di MotoGP: Pedrosa è il più veloce 1 D. Pedrosa 1:55.976 2 D. PETRUCCI +0.123 3 A. BAUTISTA +0.168 4 H. SYAHRIN +0.224 5 A. Dovizioso +0.242 6 M. VI'ALES +0.416 7 V. Rossi +0.

MotoGp - Gp Repubblica Ceca - terminate le Fp2 : sorprese in testa alla classifica - ma i top rider dove sono? [TEMPI] : Sessione di prove libere anomala, questo pomeriggio sul circuito di Brno: Pedrosa davanti a tutti, Marquez solo decimo Giornata di prove libere a Brno: i piloti della MotoGp sono tornati protagonisti, ...

