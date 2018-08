MotoGp | Petrucci e la fine preventiva dei suoi test a Brno | “si è rotto un tubo | per una

MotoGp - Petrucci contento ma non troppo : “non ho sbagliato niente - ma non è bastato. Podio? Ci riprovo in Austria” : Il pilota ternano ha chiuso al sesto posto il Gp di Brno, fallendo l’obiettivo della top five espresso prima di scendere in pista L’obiettivo era la top five, Danilo Petrucci si è fermato però solo al sesto posto. Più veloci i piloti davanti a lui per provare ad impensierirli, nonostante una condotta di gara perfetta. AFP/LaPresse Il ternano mastica amaro, ma prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “avevo detto ...

MotoGp - Petrucci sognava troppo in alto a Brno : “credevo di poter fare la pole position oggi” : Marc Marquez parla delle sue qualifiche a Brno, domani il pilota della Honda partirà dalla prima fila dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...

MotoGp - GP Brno. Libere 3 : Valentino Rossi in testa - 2° Danilo Petrucci - 10° Andrea Dovizioso : Il sabato di Rossi inizia nel migliore dei modi. Sul circuito di Brno, dove Valentino è il pilota in attività più vincente con 7 successi, il pilota della Yamaha chiude davanti a tutti nelle Libere 3 ...

MotoGp - Repubblica Ceca Pedrosa il più veloce nelle libere - Petrucci è secondo : BRNO - Piccolo, talentuoso e indistruttibile, Dani Pedrosa chiude in testa la prima giornata di prove libere sulla pista morava di Brno: nella seconda sessione il pilota della Honda ufficiale, 1'55'...

MotoGp – Petrucci e la questione di… pesi : “è tutto un discorso di fisica” : Le sensazioni di Danilo Petrucci al termine della prima giornata di prove libere sul circuito di Brno: le parole del ternano del team Pramac dopo le Fp2 del Gp della Repubblica Ceca Splendido secondo posto, questo pomeriggio a Brno, per Danilo Petrucci nelle prove libere del Gp della Repubblica Ceca. Il ternano del team Pramac ha chiuso alle spalle solo di Pedrosa, davanti a Bautista e Syahrin, iniziando al meglio dunque la seconda parte ...

MotoGp - GP Repubblica Ceca 2018 : Dani Pedrosa vola nella FP2 - davanti a Petrucci - Dovizioso 5° - Rossi 7° : Mentre Marc Marquez (Honda) si disinteressa del time attack finale, e procede con il suo solito studio accurato sul passo gara, il suo compagno di scuderia Dani Pedrosa fissa il miglior tempo della seconda sessione di prove libere del GP della Repubblica Ceca 2018 della MotoGP con un ottimo 1:55.976, precedendo Danilo Petrucci (Ducati Pramac) di 123 millesimi e Alvaro Bautista (Ducati) di 168. La seconda sessione ha riservato diverse sorprese, ...

MotoGp – Il ‘matrimonio’ di Petrucci scatena l’ilarità in conferenza stampa : “sceglierei Valentino Rossi per organizzare l’addio al celibato” : Siparietto divertentissimo tra Danilo Petrucci e la giornalista responsabile delle domande social in conferenza stampa: la domanda è sul matrimonio del pilota italiano, coinvolto anche Valentino Rossi! Dopo la pausa estiva di appena due settimane, il Motomondiale torna a dare spettacolo sulla pista di Brno questo weekend. Il decimo round del campionato mondiale di MotoGp segna il giro di boa della stagione e rappresenta perciò un crocevia ...

MotoGp - Petrucci si mette alla prova : “in queste nove gare proverò ad eliminare i miei difetti” : Il pilota della Pramac ha parlato della gara di Brno, soffermandosi poi anche sulla prossima stagione quando guiderà la Ducati ufficiale Vacanze finite, il circus della MotoGp fa tappa a Brno per la prima gara della seconda parte di stagione. Danilo Petrucci avrebbe preferito fare qualche giorno in più di vacanza, ma la pista chiama e il ternano della Pramac ha voglia di continuare ad alzare l’asticella per farsi trovare pronto in ...

MotoGp - scontro Petrucci-Lorenzo : la Ducati è performante ma i piloti finiscono per togliersi i punti : Lo si temeva alla vigilia che il GP di Germania, nona prova del Mondiale 2018 di MotoGP, sarebbe stato problematico per la Ducati. Il sesto e settimo posto di Jorge Lorenzo e di Andrea Dovizioso, alle spalle delle altre due Rosse di Danilo Petrucci (Team Pramac) e di Alvaro Bautista (Team Angel Nieto), non sono certo riscontri di cui rallegrarsi. Gestione delle gomme e costanza di rendimento sono venute a mancare sulle due GP18 ufficiali che, ...

MotoGp – Jorge Lorenzo risponde a Petrucci : “non ho ascoltato le sue lamentele - ma gli dico che…” : Le parole di Jorge Lorenzo al termine del Gp di Germania: il maiorchino risponde a Danilo Petrucci dopo la gara del Sachsenring Jorge Lorenzo ha chiuso al sesto posto il GP di Germania, disputato oggi sul circuito del Sachsenring. Il pilota maiorchino, che scattava dalla prima fila grazie al terzo tempo ottenuto ieri in qualifica, ha condotto la gara per dodici giri ma è stato poi superato da Marquez e successivamente da Rossi, ed ha poi ...

MotoGp – Petrucci vs Lorenzo - la guerra continua! Danilo punge Jorge : “non mi parla più e oggi non è stato intelligente” : Nervi tesi tra Petrucci e Lorenzo, Danilo non risparmia il maiorchino della Ducati dopo il Gp del Sachsenring Nona spettacolare vittoria consecutiva per Marc Marquez al Sachsenring. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle un ottimo Valentino Rossi e un fantastico Vinales, che sul finale è riuscito a risalire, avendo la meglio su Petrucci dopo una serrata battaglia per il terzo posto. Rimane un ...

MotoGp - Petrucci-Lorenzo è scontro! Incrocio pericoloso tra Danilo e Jorge al Sachsenring [VIDEO] : Tra Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci sul finire della gara del Sachsenring è scontro, il ‘crash’ tra lo spagnolo ed il pilota dalla Pramac Jorge Lorenzo e Danilo Petrucci si scontrano durante gli ultimi giri del Gp di Germania. Sul circuito del Sachsenring il pilota italiano nel sorpassare il rivale lo avvicina troppo ed è scontro tra i due. Dopo le recriminazioni di ieri di Lorenzo nei confronti di Petrucci, Jorge potrà ...