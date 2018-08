MotoGp | Iannone anticipa la fine dei test a Brno | brutta caduta per Andrea | il pilota

MotoGp Brno - giornata di test : Iannone cade e sospende le prove : ROMA - Dopo il weekend di gara, i piloti della MotoGp si sono fermati a Brno per una giornata di test. Il team Ducati è impegnato con entrambi i piloti titolari, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Ma ...

DIRETTA / Test MotoGp 2018 Brno info streaming video e tv : primo Dovizioso - cade Iannone! Classifica e tempi : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:07:00 GMT)

MotoGp - gara anonima di Andrea Iannone a Brno : è solamente decimo : Davanti infuria la lotta tra i due italiani e Marquez, con il maiorchino a fare da quarto incomodo: nel secondo giro il pilota Ducati sopravanza il campione del mondo in carica e cerca di mettere i ...

MotoGp - le preoccupazioni di Iannone in vista del Gp di Repubblica Ceca : “serve più grip al posteriore” : Andrea Iannone parla delle sue qualifiche a Brno, domani il pilota della Suzuki partirà dalla terza fila dalla griglia di partenza del Gp di Repubblica Ceca Andrea Dovizioso, dopo 28 gare senza pole position, ritorna ad essere protagonista sulla pista di Brno. Il pilota della Ducati è il poleman del decimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. Il 32enne di Forlimpopoli è seguito da Valentino Rossi e da Marc Marquez, che domani ...

MotoGp - GP Brno. Max Biaggi : 'Andrea Iannone può far bene in Aprilia' : Sono orgoglioso per il mio nuovo incarico e penso di potermi mettere in gioco a pieno con tutta la mia esperienza per supportare il brand nella sua crescita, sia nel mondo racing che nei nuovi ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti» : TORINO - Anche per Andrea Iannone è tempo di bilanci per questa prima parte di stagione e in vista delle sfide future, a una settimana dalla ripresa del campionato con il weekend di Brno. Il pilota di ...

MotoGp – Iannone duro contro Espargaro : “ha rovinato tutto - dovrebbe intervenire la direzione gara” : Andrea Iannone punta il dito contro Pol Espargaro: ecco cosa è successo ieri in pista al Sachsenring tra l’italiano della Suzuki e lo spagnolo della Ktm Nona vittoria consecutiva al Sachsenring per Marc Marquez. Lo spagnolo della Honda ha trionfato al Gp di Germania, lasciandosi alle spalle le Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales. In tanti si saranno domandati cosa è successo ieri in gara ad Andrea Iannone: il campione di ...

MotoGp - Iannone positivo dopo le qualifiche : “il podio non è una chimera - ma ad una condizione” : Il pilota della Suzuki ha analizzato le qualifiche del Gp di Germania, proiettandosi già alla gara di domani Marc Marquez conquista la pole position nel Gp di Germania. Lo spagnolo della Honda si conferma l’uomo da battere sul circuito del Sachsenring, fermando nelle qualifiche della MotoGp il cronometro a 1’20”270 davanti a Danilo Petrucci e Jorge Lorenzo, Ducati. Seconda fila per la Yamaha di Maverick Vinales, seguito ...

MotoGp : Germania - a Iannone terze libere : ANSA, - ROMA, 14 LUG - E' stato Andrea Iannone il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del Gp di Germania di MotoGp in programma domani sul circuito del Sachsenring. Il pilota ...

MotoGp - Gp Germania Iannone il più veloce nelle terze prove libere : E il campione del mondo in carica? E' stato rallentato nel giro 'buono' da Aleix Espargarò: Marc finisce 'solo' 6° a -0'296, però col passo che ha potete scommettere sarà protagonista delle Q2. Alle ...

MotoGp Germania - Libere3 : ancora Iannone! Rossi è 4° : SACHSENRING - Le Libere 3 parlano italiano. Andrea Iannone vola e si prende il miglior tempo con Suzuki. Poi ecco Petrucci, a 99 millesimi, seguito da Crutchlow. Bene anche Rossi che recupera dopo la ...

MotoGp Libere3 Sachsenring - Iannone a posto; Rossi 4° - Dovi out dalla Q2 : Valentino Rossi ce la fa ad accedere ai dieci che entrano direttamente nella Q2, mentre ne resta fuori, e per solo 47 millesimi, Andrea Dovizioso. È questo il verdetto principale emesso dalla terza ...

MotoGp - GP Germania. Prove libere 3 : Andrea Iannone in testa - 4° Valentino Rossi - 11° Andrea Dovizioso : 1 A. Iannone 1:20.438 2 D. PETRUCCI +0.099 3 C. CRUTCHLOW +0.177 4 V. Rossi +0.281 5 A. BAUTISTA +0.292 6 M. MARQUEZ +0.296 7 M. VI'ALES +0.335 8 J. LORENZO +0.337 9 A. RINS +0.352 10 D. PEDROSA +0.

MotoGp – Terminate le Fp3 al Sachsenring : Iannone super - Dovizioso costretto a passare dalla Q1 [TEMPI] : Tempo di prove libere al Gp di Germania: Iannone è il più veloce nelle Fp3 al Sachsenring, Dovizioso dovrà passare invece dalla Q1 I piloti della MotoGp sono tornati in pista, questa mattina al Sachsenring, dopo la giornata di prove di ieri, per le FP3 del Gp di Germania. Al termine della terza sessione di prove libere è un ottimo Andrea Iannone, seguito dalla Ducati di Danilo Petrucci e dalla Honda di Cal Crutchlow. Quarto tempo per ...