MotoGP | GP Repubblica Ceca Fast & Curious Brno Dovi fa 10 | Rossi 6000

MotoGP – Le FOTO più belle del Gp della Repubblica Ceca : Dovizioso fa risuonare l’inno di Mameli a Brno, vittorie per Oliveira e Di Giannantonio: le FOTO più belle del Gp della Repubblica Ceca Dovizioso si aggiudica il Gp della Repubblica Ceca! Splendida doppietta Ducati a Brno grazie al secondo posto di Jorge Lorenzo, che si piazza davanti a Marc Marquez. Quarto posto per Valentino Rossi, weekend amaro per Vinales, finito a terra ancor prima di terminare il primo giro. Forti emozioni ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : le pagelle. Dovizioso perfetto - Lorenzo tenace. Marquez allunga. Valentino Rossi fa il massimo : Andrea Dovizioso ha vinto il GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo e Marc Marquez. Doppietta Ducati, dunque, con il forlivese che è tornato al successo che mancava dalla prima gara stagionale. Quarto Valentino Rossi, che ci ha provato ma alla fine ha dovuto arrendersi, bravo comunque a conservare la posizione dall’assalto di Cal Crutchlow. Diamo i voti ai protagonisti. Andrea Dovizioso 10 – E non poteva essere altrimenti. ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2018 : Andrea Dovizioso autoritario! Doppietta Ducati : Lorenzo secondo davanti a Marquez. Quarto Valentino Rossi : Doppietta Ducati a Brno. Andrea Dovizioso trionfa nel GP della Repubblica Ceca davanti a Jorge Lorenzo. Weekend perfetto per il pilota italiano che dopo la pole si è preso anche la vittoria in una gara che lo ha visto quasi sempre in testa. Aveva ragione Marc Marquez, terzo, quando nei giorni scorsi continuava a dire di temere particolarmente la Ducati e il Dovi in particolare. Lo spagnolo ha marcato il forlivese da vicino ma nel finale non è ...

MotoGP - Test Repubblica Ceca 2018 : domani si gira! Programma - orari e tv : Il Mondiale MotoGP rimane a Brno dopo la disputa del GP di Repubblica Ceca 2018. Sulla storica pista Ceca, infatti, si svolgerà una giornata di Test prevista per lunedì 6 agosto: giornata importante a disposizione delle varie scuderie e dei piloti che potranno provare delle nuove soluzioni e dei nuovi set-up in vista della seconda parte di stagione. La Yamaha potrebbe provare delle soluzioni innovative di elettronica, la Honda cercherà di ...

CLASSIFICA MotoGP/ Mondiale piloti : Marquez sempre leader - ma Dovizioso cresce! Gp della Repubblica Ceca : CLASSIFICA MOTOGP: il Mondiale piloti in vista del Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Marc Marquez difenderà la posizione di leadership anche dopo la prova di Brno?.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 14:42:00 GMT)

