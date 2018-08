MotoGP - Petrucci contento ma non troppo : “non ho sbagliato niente - ma non è bastato. Podio? Ci riprovo in Austria” : Il pilota ternano ha chiuso al sesto posto il Gp di Brno, fallendo l’obiettivo della top five espresso prima di scendere in pista L’obiettivo era la top five, Danilo Petrucci si è fermato però solo al sesto posto. Più veloci i piloti davanti a lui per provare ad impensierirli, nonostante una condotta di gara perfetta. AFP/LaPresse Il ternano mastica amaro, ma prova comunque a vedere il bicchiere mezzo pieno: “avevo detto ...

MotoGP - GP Austria 2018 : programma - orari e tv. Si torna in pista fra 5 giorni : Il Mondiale MotoGP non conosce soste e non si ferma dopo il GP di Repubblica Ceca che si è corso nel weekend. Il Circus ripartirà infatti immediatamente alla volta dello Spielberg dove nel weekend del 10-12 agosto si disputerà il GP di Austria 2018, tappa fondamentale per l’intero campionato. Su questo tracciato la Ducati cerca risposte importanti, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo sono in grado di ruggire ma attenzione anche a Valentino ...