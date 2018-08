MotoGP Brno | Rossi in Repubblica Ceca fa la storia

MotoGP - Valentino Rossi contento a metà dopo i test di Brno : “non ho notato cambiamenti - ma…” : Il pilota della Yamaha ha analizzato la giornata di test, sottolineando come le novità provate non siano pronte per essere usate in gara Sono cinquantuno i giri completati da Valentino Rossi nella giornata di test a Brno, un lavoro sfiancante ma al tempo stesso utile per analizzare le novità inserite sulla M1. AFP/LaPresse Non proprio soddisfatto il pesarese al termine della sessione, che ha sottolineato come non abbia notato gRossi ...

MotoGP 2018 - test Brno : le foto dei protagonisti : Il leader del Motomondiale stupisce non solo per il tempo , il migliore, della giornata 1:55.209, , ma anche per la 'Bat Bike' con cui scende in pista nel finale dei test. Al box Yamaha di Rossi c'è ...

MotoGP - test Brno : Marquez è il più veloce : La Honda in 'nero' mentre la Yamaha di Valentino Rossi, settimo tempo, cerca di risolvere i problemi di elettronica

MotoGP - Test Brno 2018 : Marc Marquez vola anche oggi davanti a Zarco e Pedrosa - settimo Rossi con poche novità : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e conclude al comando anche i Test riservati alla MotoGP disputati oggi sul tracciato di Brno, dove ieri si è corso il Gran Premio della Repubblica Ceca 2018. Il campione del mondo in carica, infatti, ha fatto segnare il tempo di 1:55.209 completando 77 giri. Alle sue spalle un sorprendente Johann Zarco (Yamaha Tech3) che, dopo tante difficoltà in queste settimane, porta la sua M1 a 133 ...

MotoGP – Test Brno - i TEMPI a fine giornata : Marquez al comando - Valentino Rossi dietro : Valentino Rossi in difficoltà, Marquez sfreccia: ecco l’esito dei Test di MotoGp sul circuito di Brno Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, anche oggi sul circuito di Brno i piloti hanno messo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono stati impegnati infatti nella sessione di Test di Brno, che però si è caratterizzata per importanti forfait. ...

DIRETTA / Test MotoGP 2018 Brno - classifica tempi : primo Marquez. Dovizioso è quarto - Valentino Rossi settimo : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 18:07:00 GMT)

Diretta / Test MotoGP 2018 Brno info streaming video e tv : il commento di Danilo Petrucci. Tempi e classifica : Diretta Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 16:17:00 GMT)

MotoGP - Petrucci e la fine preventiva dei suoi test a Brno : “si è rotto un tubo - per una volta abbiamo finito prima” : Danilo Petrucci anticipa la fine della sessione di test sul circuito di Brno, il pilota italiano parla dopo il lavoro fatto sulla sua moto Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test di Brno, che però si ...

F1 - Hamilton dopo Brno pensa alla MotoGP : Al che la Honda non si è lasciata scappare l'occasione è ha invitato il campione del mondo di Formula 1 ad unirsi al team a Brno, dove oggi sono in corso i test della MotoGp. Contenti anche i fan, ...

MotoGP - Iannone anticipa la fine dei test a Brno : brutta caduta per Andrea - il pilota decide di non continuare : Andrea Iannone ha terminato i test di Brno prima degli altri, ecco il motivo che ha spinto il pilota ad anticipare la fine del lavoro che stava svolgendo sulla sua Suzuki Nonostante ieri sia sceso in pista il Gp Repubblica Ceca, che ha visto trionfare Andrea Dovizioso, ancora oggi sul circuito di Brno i piloti stanno mettendo alla prova le loro due ruote. I protagonisti del Motomondiale 2018 sono impegnati infatti nella sessione di test ...

MotoGP Brno - giornata di test : Iannone cade e sospende le prove : ROMA - Dopo il weekend di gara, i piloti della MotoGp si sono fermati a Brno per una giornata di test. Il team Ducati è impegnato con entrambi i piloti titolari, Andrea Dovizioso e Jorge Lorenzo. Ma ...

DIRETTA / Test MotoGP 2018 Brno info streaming video e tv : primo Dovizioso - cade Iannone! Classifica e tempi : DIRETTA Test Motogp 2018: info streaming video e tv della giornata di prove prevista oggi lunedi 6 agosto sulla pista di Brno. Occhio alle Ducati, Marquez e Yamaha.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 14:07:00 GMT)

MotoGP – Test Brno : l’aggiornamento delle 14.00 - i TEMPI a metà giornata : giornata di Test a Brno: a metà giornata al comando della classifica dei TEMPI c’è Dovizioso, rientra in top 10 Valentino Rossi Weekend allungato per i piloti della MotoGp: i campioni della categoria regina, dopo le fatiche di ieri al Gp della Repubblica Ceca, vinto da Andrea Dovizioso, sono tornati in pista a Brno per una giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che non sembra avere troppe novità per i Test cechi, ma ...

MotoGP – Test Brno : la Yamaha con un uomo in meno oggi in pista in Repubblica Ceca : Un uomo in meno in pista oggi, a Brno, per i Test di MotoGp, in casa Yamaha: Maverick Vinales salta il lavoro di oggi, ecco i motivi Dopo il Gp della Repubblica Ceca, valido per il decimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp, andato in scena ieri pomeriggio, i piloti della categoria regina sono nuovamente in pista, oggi, a Brno, per una importante giornata di Test. Occhi puntatissimi sulla Yamaha, che sta affrontando un periodo buio, ...