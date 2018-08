: Rispetto alla tragedia dei 4 braccianti di Foggia ho letto ' 4 in meno' 'e i morti italiani?' e altre cose così .… - Pinucciosono : Rispetto alla tragedia dei 4 braccianti di Foggia ho letto ' 4 in meno' 'e i morti italiani?' e altre cose così .… - repubblica : ???? Foggia, dieci morti in uno scontro frontale tra un furgone e un Tir carico di pomodori - petergomezblog : Foggia, strage di braccianti stranieri . Altri 12 morti in un incidente stradale. 3 feriti. Sabato ne erano morti 4… -

Dopo il nuovo incidente nelno,in cui hanno perso la vita 12 braccianti extracomunitari, la Cgil Puglia chiede immediata convocazione delle prefetture "Tutto questo è frutto di un sistema basato sul caporalato e lo sfruttamento",dice il segretario generale Gesmundo. "Chiediamo la convocazione urgente in prefettura,a Bari e,dei tavoli previsti dal protocollo interministeriale per la questione trasporti e accoglienza". Chiede la convocazione di un "di crisi" anche la Uil."Salvini venga in Puglia".(Di lunedì 6 agosto 2018)