MONTEVERDE | VORAGINE E GEYSER D' ACQUA A ROMA Video | ultime notizie | grande spavento ma

Roma - a MONTEVERDE fontana d'acqua con getto di dieci metri buca l'asfalto : l'auto finisce nella voragine : In via di Monteverde a Roma stamattina un getto d'acqua alto più di 10 metri si è sprigionato in strada. La spettacolare fontana ha forato l'asfalto in direzione largo San...

