Mondiale 2019 | GP Messico sempre più vicino

Tiro con l’arco - Indoor World Series 2018-2019 : a dicembre tappa a Roma del circuito Mondiale : Ci sarà anche una tappa italiana, per la precisione a Roma, nel calendario delle Indoor Archery World Series, novello format della Coppa del Mondo Indoor. In totale le tappe saranno sei, oltre alle finali di Las Vegas, in programma il 9 febbraio 2019. Quasi come avviene nel tennis, le tappe avranno differente importanza, data l’istituzione dei tre livelli 250, 500 e 1000. Di seguito il calendario delle Indoor Archery World Series: GT Open ...

Canoa - evento Mondiale E Ivrea si candida per l'edizione 2019 : Ufficiale la rinuncia di Rio de Janeiro, la città pensa di rilanciare la candidatura Successo di pubblico. Circa duemila presenze al giorno sulle rive della Dora

F1 : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale 2019? Qualcosa di più di una suggestione : Kimi Raikkonen in Sauber-Alfa Romeo nel Mondiale di Formula Uno 2019? Qualcosa di più di una suggestione a quanto pare. Si fa un gran parlare già da qualche tempo di un possibile scambio tra la Ferrari ed il team svizzero che vedrebbe coinvolti i due piloti: il finlandese ed il talentuoso monegasco Charles Leclerc, cresciuto nell’Academy della Rossa e campione della F2 nel 2017. Alla domanda di Autosport su un possibile arrivo di Kimi in ...

Rock In Roma Summer Fest - nasce la novità per i concerti nel 2019 : si punta a una platea Mondiale : L'unione fa la forza. Rock in Roma e Roma Summer Fest , i due Festival musicali di punta della capitale, rilanciano per l'estate 2019. Insieme, per la prima volta, in un'unica grande maniFestazione, ...

Petrolio - Texas terza potenza Mondiale - in 2019 sopra Iran e Iraq : New York, 18 lug., askanews, - Il Texas supererà probabilmente Iran e Iraq nella produzione di Petrolio il prossimo anno, grazie alla riduzione dei costi delle trivellazioni e alla produzione esplosa ...

Papa a Panama per Giornata Mondiale della Gioventù dal 23 al 27 gennaio 2019 : "In occasione della prossima Giornata Mondiale della Gioventù che si celebrerà a Panamá, e accogliendo l'invito del Governo e dei Vescovi panamensi, Sua Santità Papa Francesco si recherà in Panamá dal ...

Calendario Mondiale F1 2019 : inizio anticipato - cancellato il trittico estivo. Entra Miami - out Germania? I GP confermati e le prime indiscrezioni : Arrivano le prime indiscrezioni in merito al Calendario del Mondiale 2019 di Formula Uno. La massima classe automobilistica è attesa da una nuova piccola rivoluzione come riporta it.motorsport.com: il micidiale trittico di tre gare in quindici giorni che abbiamo visto in questa stagione (Francia-Austria-Gran Bretagna) non ricapiterà più. Le prime indiscrezioni parlano anche di un avvio anticipato del Mondiale: non più a fine marzo ma addirittura ...

MotoGP - Mondiale 2019 : nasce il team Sic-Yamaha. Franco Morbidelli sarà uno dei piloti - Pedrosa si ritirerà? : Nelle ultime settimane si è fatto un gran parlare della nascita di un nuovo team Yamaha, legato alla squadra ufficiale di Iwata, dopo la decisione del Tech3 di lasciare il Giappone e sposare la causa della KTM. Ebbene, come riportato da diversi organi di informazione del settore, è stato trovato l’accordo nel weekend di Assen (Olanda) per la nascita del Sic-Yamaha (Sepang Intenational Circuit) che parteciperà al prossimo campionato di ...

Basket – Qualificazioni Mondiale FIBA 2019 : i convocati dell’Italia per i match con Croazia e Olanda : Il ct Sacchetti ha convocato diciassette giocatori per le due gare di qualificazione ai Mondiali FIBA che l’Italia giocherà contro Croazia e Olanda Ancora cinque giorni e gli Azzurri si ritroveranno a Trieste per affrontare la terza finestra di qualificazione al Mondiale FIBA 2019. La terza tappa di un percorso che, dopo le quattro vittorie consecutive ottenute a novembre 2017 e nello scorso febbraio, ha già qualificato l’Italia alla ...

Calcio femminile : la cura Bertolini vale il Mondiale 2019 all’Italia. Occorre dare continuità al progetto : Il sogno si è realizzato: la Nazionale Italiana di Calcio femminile ha ottenuto la qualificazione al Mondiale 2019 in Francia e, a distanza di 20 anni, la rappresentativa nostrana sarà al via della rassegna iridata. Un successo frutto di un percorso nel gruppo 6 “immacolato”: 7 vittorie in altrettante partite, 18 gol fatti e 2 subiti. Statistiche che definiscono le prestazioni delle ragazze sul campo da gioco. Una compagine ...

FIRENZE - LE AZZURRE CONQUISTANO IL PASS PER IL Mondiale 2019 IN FRANCIA : Ancora successi al femminile nel mondo dello sport italiano. Stavolta a centrare l'obiettivo sono state le AZZURRE del calcio che si sono imposte all'Artemio Franchi di FIRENZE con un netto 3-0 contro il Portogallo , conquistando ...