MODRIC ALL' INTER | PRONTO PIANO DI SUNING Ultime notizie | il croato sbarca a Madrid

Stankovic : 'MODRIC all'Inter meglio di Ronaldo alla Juve. Su Milinkovic-Savic... : Parlando in Serbia a Sport Klub , l'ex centrocampista dell'Inter, Dejan Stankovic , ha parlato della possibilità di vedere Luka Modric all' Inter : 'Se l'Inter dovesse essere in grado di ingaggiare Modric, come vedo ...

MODRIC all’Inter? La strategia di Suning : prima Milano - poi la Cina : Luka Modric non ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, alla prima sessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per ...

L'Inter non ha fretta per MODRIC - il tempo è alleato sulle concorrenti : ... ma il mercato in Premier League chiude giovedì sera perciò l'attesa dell'incontro fra il vice-campione del Mondo e il presidente Florentino Perez fa gioco ai nerazzurri.

MODRIC : il piano Inter nasce dalla Cina e c'è un progetto per Suning : Ma c'è di più perchè secondo il Corriere dello Sport il colosso di Nanchino ne farebbe il suo testimonial mondiale e aiuterebbe al pagamento dello stipendio esattamente come fa Fca con lo juventino ...

Una ‘bomba’ dalla Spagna - la stampa è sicura : “MODRIC pensa di lasciare il Real Madrid” : Luka Modric all’Inter sì o no? dalla Spagna sono sicuri: il centrocampista croato pensa di lasciare il Real Madrid Una notizia clamorosa giunge direttamente dalla Spagna: “Luka Modric sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid”. E’ così che il giornale “laSextaDeportes” annuncia quello che potrebbe essere il clamoroso dettaglio, che potrebbe “liberare” il possibile futuro calciatore ...

Dalla Spagna : 'MODRIC vuole l'Inter - nessun patto con il Real' : TORINO - 'Luka Modric sta pensando seriamente di lasciare il Real Madrid' . E' la 'bomba' lanciata dal 'laSextaDeportes' secondo cui 'l 'Inter sta preparando una super offerta per sedurre il croato: ...

Ronaldo : 'L'arrivo di CR7 alla Juve un bene per la Serie A. MODRIC-Inter? Il mercato è strano...' : Intervistato da Sky Sport a margine della Bobo Summer Cup, Ronaldo parla dell'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus : 'E' un'ottima cosa, perché il calcio italiano nell'ultimo periodo non ha vissuto un buon momento. ...

MODRIC più lontano dall’Inter - Lopetegui esclude le possibilità di addio del centrocampista al Real Madrid : Lopetegui esclude le possibilità di partenza di Modric, l’allenatore del Real Madrid allontana le voci di mercato sul suo centrocampista “Su Modric ha già risposto il presidente io non ho molto altro da aggiungere. Luka è un giocatore straordinario, noi lo aspettiamo a braccia aperte“. Così l’allenatore del Real Madrid, Lopetegui, si è espresso sulle voci di mercato legate al centrocampista croato che lo vorrebbero ...

Dalla Spagna : Inter - MODRIC tirerà la corda con il Real. Oggi è atteso a Madrid : Tre giorni in cui l'Inter non potrà che essere spettatrice Interessata ma immobile sul futuro del centrocampista croato vice-campione del Mondo con la Croazia . Il club nerazzurro ha fatto tutto ...

MODRIC - Kovacic - Pogba e il carissimo Milinkovic. Ora si balla nel mezzo : E molto, quasi tutto, potrebbe dipendere dall'incontro che il presidente dei galacticos e il vice campione del mondo avranno mercoledì: quel giorno Modric potrebbe chiedere ufficialmente di essere ...

Calciomercato Inter - Spalletti su MODRIC : Il tecnico dell'Inter ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita del grande nome che tutti vogliono: Luka Modric . La società sta lavorando molto bene, Modric sarebbe fondamentale ovunque ...

Spalletti show dopo la vittoria dell’Inter sul Lione : “MODRIC? Accetterei anche Messi! Sogno insieme ai tifosi e…” : Luciano Spalletti show dopo il successo dell’Inter sul Lione: l’allenatore nerazzurro parla del mercato e del possibile arrivo di Modric Luciano Spalletti si intrattiene ai microfoni di Sky Sport con la sua solita verve, particolarmente contento dopo il successo dell’Inter sul Lione. L’allenatore nerazzurro affronta con serenità l’argomento mercato, ammettendo di sognare Modric (ma accetterebbe anche Messi ...