Modric all’Inter? La strategia di Suning | prima Milano | poi la Cina

(Di lunedì 6 agosto 2018) Lukanon ha presenziato, nella giornata di ieri 5 agosto, allasessione di allenamenti organizzata dal Real Madrid a Valdebebas. Una sorta di scoop per la tifoseria nerazzurra, che ormai da settimane aspetta l'annuncio dell'accordo con il Real Madrid. Un'assenza quella del calciatore praticamente ingiustificata, visto che anche quelli che hanno disputato la finale del Mondiale di Russia - Varane e Kovacic - si sono aggregati per tempo con la squadra. La sua assenza potrebbe essere giustificata da un permesso supplementare che il croato avrebbe chiesto al tecnico Lopetegui, anche se non si sanno i dettagli della richiesta. Voci dalla Spagna sostengono invece che ci sia stato un banale fraintendimento fra la società e il calciatore, che nella giornata di oggi dovrebbe essere già a lavoro. Resterà ovviamente il mistero, finché qualcuno dai vertici della società chiarirà - se ...