“Mio figlio in quelle condizioni” Emanuela Folliero choc | lo racconta solamente adesso

caffeinamagazine

: Oggi su @repubblica?? Il consigliere Pd: “Mio figlio un cretino pagherà per le uova lanciate contro Daisy ma non è r… - repubblica : Oggi su @repubblica?? Il consigliere Pd: “Mio figlio un cretino pagherà per le uova lanciate contro Daisy ma non è r… - fattoquotidiano : Rai, Salvini: “Il figlio di Foa nel mio staff? Nessun imbarazzo. Resta il nostro nome per la presidenza” - Corriere : Il papà del lanciatore di uova contro Daisy: «Mio figlio un cretino» -

(Di lunedì 6 agosto 2018)va in pensione. O meglio, ha appena chiuso il suo lungo capitolo di annunciatrice: è stata per oltre vent’anni (28 esattamente, ndr.) la signorina Buonasera per Rete 4. Eche ha finito ammette di sentirsi come una specie animale: “Prima ero protetta come un Panda, ora mi sono estinta come un Tirrannosauro Rex”. Scherza così, in una lunga intervista concessa al settimanale Oggi,. Per lei,, solo tanta vita privata con programmi alquanto importanti in arrivo: presto, infatti, l’annunciatrice convolerà a nozze con il compagno Pino, con il quale convive ormai da nove anni. Certo, prima nel suo cuore c’è stato il papà di suo: “Non è che lui non sia una brava persona, solo che ci sono persone che si incontrano ma non c’entrano nulla tra di loro. Poi ho conosciuto Pino al mare, faceva triathlon, un ...