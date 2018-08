Ministero degli Esteri | per Seagal incarico di inviato speciale

L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal Ministero degli Esteri della Russia : L’attore di film d’azione Steven Seagal ha ricevuto dal ministero degli Esteri russo l’incarico di rappresentante speciale per i rapporti con gli Stati Uniti. Seagal è americano ma da anni è in stretti rapporti con il presidente russo Vladimir Putin The post L’attore Steven Seagal ha ricevuto un incarico di rappresentanza dal ministero degli Esteri della Russia appeared first on Il Post.

Ministero degli Esteri russo pubblica su Facebook una foto "curativa" di Lavrov - : Il Ministero degli Esteri della Russia ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto del capo del dicastero diplomatico Sergey Lavrov accompagnata da una nota ironica. Nella foto il ministro degli ...

Sicurezza alle feste - via libera del Ministero degli Interni ad un regolamento meno rigido. I parlamentari Lega Umbria : " Un'ottima notizia ... : UMWEB, Perugia. Sicurezza alle feste, via libera del Ministero degli Interni ad un regolamento meno rigido. "Sagre,feste di paese e manifestazioni varie sono salve grazie alla politica del buonsenso adottata dal Governo". Ad esprimere soddisfazione per la direttiva ministeriale sulle misure di "safety" da adottare in occasione di eventi pubblici è la Lega Umbria con i suoi ...

Università - la protesta degli studenti : "Ministero ci invita a chiedere un prestito" : Il Miur ha inviato un questionario per sondare la possibilità di ricorrere al prestito d'onore per chi nonm riesce a pagarsi il corso di studi. "Ma così ci costringono a un indebitamento a vita"

Ministero degli Esteri russo : incoscienza politica le nuove sanzioni USA - : Il Ministero degli Esteri della Russia ha dichiarato che le sanzioni degli Stati Uniti nei confronti della società Sovfracht sono incoscienti. Lo afferma un rapporto pubblicato sul sito del ...

Il Ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano - dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» : Lunedì il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che nella giornata di ieri il ministro degli Interni Matteo Salvini aveva detto che la Tunisia «esporta galeotti». I una nota, il ministero degli Esteri della Tunisia ha detto The post Il ministero degli Esteri tunisino ha convocato l’ambasciatore italiano, dopo che Salvini aveva detto che il paese «esporta galeotti» appeared first on Il Post.

Potrebbe essere in corso un attacco al Ministero degli Interni a Kabul - dice Reuters : Fonti di polizia afghane hanno detto a Reuters che mercoledì mattina si sono sentiti colpi di arma da fuoco e un’esplosione nei pressi del ministero degli Interni afghano, a Kabul. Le stesse fonti hanno aggiunto che Potrebbe essere in corso The post Potrebbe essere in corso un attacco al ministero degli Interni a Kabul, dice Reuters appeared first on Il Post.