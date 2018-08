: #Minacciò bimbo, si uccide in cella - CyberNewsH24 : #Minacciò bimbo, si uccide in cella - TelevideoRai101 : Minacciò bimbo, si uccide in cella -

Si è ucciso in carcere l'ex medico imperiese finito ina giugno dopo avere aggredito e minacciato il figlio della propria legale. L'uomo aveva fatto irruzione in casa di lei per vendetta: la legale un anno fa aveva rimesso il mandato per una causa civile che l'uomo aveva quindi perso. Ilha 8 anni. Il medico era accusato di tentato omicidio. Il suicida aveva dei precedenti violenti: era stato condannato per l'omicidio della compagna, commesso nel 2001.(Di lunedì 6 agosto 2018)